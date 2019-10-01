IDC：第2季全球電競硬體出貨年增16.5% 擺脫陰霾

2019-10-01 18:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



市調機構IDC公布2019年第2季，全球電競硬體(桌機、筆電與螢幕)出貨量達到1,040萬台，較去年同期成長16.5%，原因是處理器缺貨問題緩解，加上顯示卡庫存問題出現改善，推動整體電競硬體市場表現，擺脫2018年的陰霾。使得電競產品主力供應商微星、技嘉、承啟與華擎等，2019下半年將持續受惠來自電競的需求，推升業績成長。

目前電競硬體市場以電競筆電占最大部分，市佔率年增12.7%，主要得益於輝達支援光線追蹤(Ray tracing)的新型號問世，並提供不同價格的廣泛選擇，預估2019年全年出貨量為1,940萬台。IDC預計，2019年至2023年全球電競筆電年平均複合成長率(CAGR)將可達8.4%，至2023年出貨量可達2,680萬台。

電競PC方面，受惠於英特爾 CPU供應量增加、顯示卡庫存過剩局面有所和緩，以及支援光線追蹤的GPD調整定價結構，2019年第2季電競PC出貨量年增3.3%，全年出貨量估計為1,560萬台，2019年至2023年CAGR為1.8%，至2023年出貨量將達1,680萬台。

另外，由於擔憂中國加徵關稅將使價格上漲，帶動電競螢幕需求走高，對美國的出貨量明顯增長，2019第2季電競螢幕整體銷量創下歷史新高。IDC指出，2019年電競螢幕全年出貨量預計為780萬台，2019年至2023年CAGR為10.3%，至2023年出貨量達1,160萬台。

IDC研究部經理Jay Chou表示，2019第2季電競PC銷售有所放緩，在新興市場(尤其是中國)的銷售呈現下滑，令供應商感到擔憂，反映電競市場朝向行動化趨勢發展，電競筆電與電競PC之間的效能差距越來越小。未來幾年全球電競PC、筆電和螢幕市場將持續擴張，出貨量由2019年的4,280萬台，成長至2023年的5,520萬台。