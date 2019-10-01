Viewsonic攜手台師大 打造「創新教室」

2019-10-01 18:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



數位轉型浪潮已經席捲各個產業，培育全國師資的最高學府國立臺灣師範大學與視訊解決方案廠ViewSonic，今（1）日宣布合作，雙方將共同推廣「環境＋師資＋課程」全方位教育科技（EdTech），同時宣布「ViewSonic創新教室」在臺師大教育學院大樓正式啟用，以作為業界的教學示範場域。

Viewsonic董事長暨執行長朱家良與台師大校長吳正己，一同出席創新教室啟用典禮。Viewsonic在台師大教學大樓，打造兩間創新教室；三樓教室擺進4台75吋電子白板；10樓教室考量空間較小，設置55吋及86吋電子白板各一台。Viewsonic期許，藉由環境、師資、課程三路並進，打造出EdTech生態圈，讓未來發展更快速普及。

朱家良指出，其實台灣很多學校有互動設備卻不用，但容易碰到設備不好用、不會用設備、或沒有好課程搭配等問題，難以真正發揮科技效益改善教育。此次和台師大合作，目標在宣揚整合環境、師資、課程的全方位EdTech理念，除了打造友善的教育現場，並將共同培訓數位師資和發展數位課程，全面提升台灣的教育實力及人才競爭力。

朱家良表示，吳校長想把設備和課程串起來，「由我們來做可能更適合」。他進一步說，Viewsonic是創新企業，要做對台灣好的事情，科技教育有大改善就是好的，剩下的事情讓Viewsonic來做，希望以老師為中心的教育方式，改成學生為中心。期許以台師大為起點，做出示範證明想法是對的，達到拋磚引玉的效果。

吳正己表示，隨著教學模式轉變，教育從單向傳授，轉變為雙向溝通，教育數位化的需求在近幾年快速提升。此次與ViewSonic合作，結合雙方各自在教育和科技的專業，將科技落實在教育現場，並能持續性地推廣，為業界帶來示範性作用。

透過Viewsonic創新教室，台師大學生可從學習者角色開始熟悉科技教育，未來成為教師時，能更容易將科技應用在其教學上。為培訓更多數位師資，ViewSonic與臺師大合作，除了為台師大教授安排培訓課程，亦針對就讀台師大在職專班的老師，於學期中安排培訓課程。另規劃教師研習營與增能課程，以擴散至其他學校和縣市，讓全國中小學老師都可以參與。