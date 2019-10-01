優派電子白板與台師大合作創新教室

2019-10-01 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



優派 (ViewSonic)今(1)日跟台灣師範大學攜手合作搶進教育市場，提供75吋智慧互動電子白板，面板供應鏈以友達(2409)、群創、LG為主。今年優派電子白板成長率上看100%，供應鏈可受惠。

優派電子白板尺寸從55吋到98吋等規格，去年以65吋最受歡迎，今年則以75吋為主流。根據futuresource Q2 2019 world interactive displays報告，電子白板2018市場規模約54億美元，2019年預計可達59億美元，年增9.2%。包括友達、群創也都積極搶進這塊教育及商用的二大市場。

台師大與優派將共同推廣「環境+師資+課程」的全方位教育科技，台師大教育學院大樓正式啟用，推動「ViewSonic創新教室」，讓未來教師從數位學習接軌至數位教學。

優派董事長暨執行長朱家良表示，智慧互動電子白板近三年成功打入教育和商用市場，2019年第2季躍升為全球第三大品牌。myViewBoard軟體解決方案，可支援合作夥伴如Amazon web services、Microsoft Azure、Google Education、Intel Unite，透過軟體、硬體、服務整合及完整的生態圈，提供最佳使用者體驗；myViewBoard在2018年推出後，短短一年內在全球教育市場的註冊訂戶已突破60萬。