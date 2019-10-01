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郭明錤：估蘋果平板及NB最快明將採用Mini LED

2019-10-01 11:57經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

天風國際分析師郭明錤近日發布預測報告預測，Mini LED 顯示幕是未來2年內的創新技術，他並預期，配備MiniLED的iPad與MacBook，將被定位在最高階的產品，在競爭對手仿效下，未來最高階的中尺寸生產力工具可望普遍配備miniLED顯示幕。

天風國際近日發佈最新預測指出，未來1至2年內，蘋果將推出配備Mini LED的顯示幕的中尺寸產品。郭明錤預測蘋果最快將在2020年第四季度至2021年的上半年，分別推出配備Mini LED顯示幕的iPad與MacBook。

該報告的預測中提到，嚴格而言，32吋顯示器Pro Display XDR採用的是類似Mini LED技術，而非Mini LED。為實現行動裝置外觀設計薄型要求，而iPad與MacBook將採用約1萬顆LED，且LED顆粒尺寸在200微米以下 ，將是顯著小於Pro Display XDR的LED顆粒尺寸的Mini LED顯示幕。

此外，郭明錤也認為，配備Mini LED的iPad與MacBook，將被定位在市場最高階產品，而在競爭對手也將會跟進之下，郭明錤預測，未來市場最高階的中尺寸生產力工具可望普遍配備Mini LED顯示幕，他並看好，台灣廠商中，包括晶電、瑞儀可望受惠。

郭明錤觀點也獲得國內LED廠認同，台灣LED廠高層也表示，OLED在手機顯示器市場目前仍具有成本及價格優勢，因此，未來台灣的Mini LED均不欲將主要市場鎖定在手機等小尺寸顯示器市場，不過，就產品特點及優勢來看，Mini LED具有相對OLED更耐高溫、顯示效果、亮度更好的優勢，因此，未來在汽車用顯示及戶外的大型顯示器，都是OLED產品特性無法供貨的領域，將是未來Mini LED拉升市場應用的重要方向。

LED郭明錤顯示器
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