研調：2023年5G手機市佔率躍升至56%

2019-10-01 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構Gartner預測，2019年個人電腦（PC）、平板和手機等裝置全球出貨量將下滑3.7%，其中目前全球使用中的手機數量超過50億支，在歷經多年成長後，智慧型手機市場已經接近轉折點；今年智慧型手機銷售量將下滑3.2%，面臨該裝置市場歷來最大跌幅，另外，具備5G連網功能的手機，市佔率將從2020年的10%增加到2023年的56%。

Gartner資深研究總監Ranjit Atwal表示，「由於新功能的吸引力有限，讓消費者選擇延長智慧型手機的使用年限」；Android和iOS的頂級機種使用壽命在2019年底前將繼續延長，主要原因在於這些手機的品質和技術功能都已大幅提升，消費者多認為其具有值得使用兩年以上的高價值。

消費者正面臨接受新技術和應用的瓶頸，Ranjit Atwal認為，「除非裝置能提供特別的新用途、效率或體驗，否則使用者不容易有升級手機的需求」。具備5G連網功能的手機，市佔率將從2020年的10%增加到2023年的56%。

Ranjit Atwal指出，「主流手機廠商將希望透過5G連網技術，帶動既有4G手機的換機潮。不過，未來5年內全球推出商用5G網路的通訊服務供應商（CSP）將不到一半」。

Ranjit Atwal進一步補充，「目前已有十幾家服務商在多個市場推出商用5G服務。為確保智慧型手機銷售再度上揚，手機供應商已開始強調5G的性能特色，例如高速、網路可用性（availability）和強化的安全防護。一旦供應商推出具體計畫，讓服務更符合預期的初期表現效能， 2023年5G手機佔有率將達到所有手機銷售量的一半以上。2020年智慧型手機市場可望在5G帶動下恢復成長，成長率為2.9%」。

Gartner資深研究總監呂俊寬（CK Lu）表示，「雖然台灣市場也正在為5G手機做準備，但目前尚未完全發掘5G將帶來的手機革命，僅停留在討論度更高的傳輸量，如更好的影片畫質和下載速度。然而從on-device AI（終端裝置人工智慧）的角度來看，5G的低延遲性可將手機和雲端無縫串連，AR也將藉由5G提供更好的使用者體驗」。