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東森幼幼台、緯來育樂台斷訊 北都用戶退訂要罰錢？

2019-10-01 09:49經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

斷訊頻道改為東森幼幼台、緯來育樂台，今天上午讓不少會給孩子看幼幼台的家長跳腳。N...
斷訊頻道改為東森幼幼台、緯來育樂台，今天上午讓不少會給孩子看幼幼台的家長跳腳。NCC表示，2日上午將找業者到會調處。圖／東森幼幼台提供
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台北市的有線電視系統業者北都數位有線電視因為與頻道代理業者的授權金問題沒有共識，代理商從今天凌晨零時起斷了緯來育樂台、東森幼幼台等兩個頻道的訊號，影響訂戶約5.2萬戶。用戶今天抱怨，想要解約，客服竟然要求支付高額違約金。國家通訊傳播委員會發言人蕭祈宏表示，用戶解約是基於斷訊，可以選擇有線電視解約且北都不可以收取違約金；另外北都一直都沒有依法在斷訊前五天提出頻道異動表，依法一定開罰。

NCC原本計畫在9月30日為北都再跟頻道代理業者開一次調處會議，但30日台北市因颱風放假，調處取消，頻道代理業者也準時在1日的凌晨零時斷訊。不過與先前傳出的Z頻道、龍祥電影台不同，斷訊頻道改為東森幼幼台、緯來育樂台，今天上午讓不少會給孩子看幼幼台的家長跳腳。NCC表示，2日上午將找業者到會調處。

北都在網站上公告，正與頻道商積極協商中，將儘快讓頻道商自行下架的兩個頻道復訊，目前第25台東森幼幼台以付費頻道Boomerang卡通台免費替代，第71台緯來育樂台則以付費頻道Eleven Sports 1台免費替代。北都表示，斷訊期間客戶如果無法等候特定頻道復訊，可以要求提前退租。在賠償方面，不管斷訊幾個頻道，每斷訊10天延長1日收視，以及若後續因談判問題需要下架幾個頻道，將會以更優質的付費頻道遞補，頻道內容只會更優，保障客戶權益，請客戶放心。

不過北都表示，申裝寬頻上網服務者與有線電視服務斷訊無關，若申請提前退租需依議定的合約內容繳交賠償款。

有線電視NCC卡通YOYO家族

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