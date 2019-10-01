台積電反擊 在美德星對格羅方德提出25項專利侵權

2019-10-01 09:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電(2320)反擊格羅方德，分別在美國、德國及新加坡三地對格羅方德（Global Foundries）提出多項法律訴訟，控告格羅方德侵犯台積公司40 奈米、28 奈米、22 奈米、14 奈米、以及12 奈米等製程25項專利。

台積電在此訴訟之中要求法院核發禁制令，禁止格羅方德生產及銷售侵權的半導體產品，也對非法使用台積公司半導體專利技術與銷售侵權產品的格羅方德尋求實質性的損害賠償。

台積電表示，訴訟中的25項台積公司專利涉及多種技術，包括FinFET 設計、淺溝槽隔離技術、雙重曝光方法、先進密封環及閘極結構、及創新的接觸蝕刻停止層設計，這些特定技術涵蓋成熟及先進半導體製程技術的核心功能。有爭議的專利僅佔台積公司廣泛專利組合的一小部分，台積公司目前全球擁有超過37,000項專利，並在去年已連續三年成為全美前十大發明專利權人。

台積電指出，所開創的專業積體電路製造服務商業模式，促成規模達美金數千億元的美國無晶圓廠積體電路設計產業。此外，台積電在全球半導體供應鏈的合作與發展上扮演關鍵的角色，舉例來說，台積電與許多美國設備供應商、矽智財夥伴、以及電子設計自動化廠商攜手，在過去5年間，台積電對美國供應商採購設備及服務的金額達約200億美元。

台積電表示，與美國的客戶、供應商、及頂尖大學緊密合作，驅動下一世代半導體技術的發展。台積子電在華盛頓州有生產基地，加州及德州皆設有辦公室，其員工人數超過千人。

台積電副總經理暨法務長方淑華表示，「台積公司的專利反映公司數十年來投入數百億資金進行研發的創新成果，對半導體製程技術的發展做出了重大的貢獻。台積公司此次提出法律訴訟為要保護我們的聲譽、龐大的投資、近500 家客戶、及全世界的消費者，以確保大家都能夠受惠於廣泛支援行動裝置、5G、人工智慧、物聯網、及高效能運算等應用的最先進半導體技術，這些應用對於公共利益極為重要」。