被動元件迎接5G大行情 美銀喊買國巨、目標價336元

2019-10-01 00:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼摩根大通重申國巨（2327）具投資價值，美銀證券最新報告也表示，國巨庫存將恢復正常，明年啟動的5G手機拉貨潮可望推升被動元件景氣，據此將國巨的評級從「減碼」跳升到「加碼」，目標價由221元拉高到336元。

今天台股因颱風假未開市，上周五國巨以246.5元收市，上漲8元、漲幅3.35%，美銀目標價隱含52%的上漲空間。

美銀表示，國巨在經歷被動元件去年來的大波段跌價，今年下半年來，MLCC產品均價（ASP）轉趨穩定，對此國巨也表示，第4季庫存天數可望回歸正常的90天，較第1季147天大幅減少。

美銀指出，由於明年起5G手機將大拉貨，以每支5G手機的MCLL用量將比4G手機增加10-30%來看，國巨庫存降低極有利搭上新行情；據美銀推估，明年國巨平均產能利用率可提高到60%，相對今年第2季的35%翻倍，進而推升毛利和獲利向上。

目前美銀預期，明年全球5G手機將出貨1.3億支，2021年加速到3.27億支，華為和陸系客戶是最大成長動能。

此外，美銀也說，國巨以外的台灣被動元件廠將與露均霑，如同為全球前五大MLCC廠的華新科，此波跌價也大幅削減產能；在日本和韓國被動元件廠持續切入電動車及高階被動元件需求下，台廠吃下的5G商機可觀。