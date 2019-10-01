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頂規iPhone 11成本破解「蘋果賺很大」

2019-10-01 00:33聯合報 記者謝艾莉劉芳妙陳昱翔簡永祥／台北報導

一間國外機構拆解頂規版iPhone 11 Pro Max，分析物料成本僅官網建議...
一間國外機構拆解頂規版iPhone 11 Pro Max，分析物料成本僅官網建議售價的三分之一。（路透）
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國外機構Techinsights拆解頂規版iPhone 11 Pro Max（512GB版本），並詳細分析整體物料成本（ＢＯＭ）為四九○點五美元（約台幣一點五萬元），對比美國官網售價一四四九美元（約台幣四點五萬元），僅是建議售價的三分之一，再度凸顯蘋果賺很大。

值得注意的是所有零組件當中，成本占比最高的就是要價七十三點五美元的三鏡頭模組、比率百分之十五，超越過往的顯示器和處理器比重，這也是蘋果手機首次出現鏡頭模組成為iPhone最貴的零組件，光學廠笑傲零組件供應鏈。

iPhone 11 Pro Max零組件成本占比中，其次為觸控螢幕成本約六十六點五美元，比率約百分之十三點五；Ａ13處理器成本六十四美元，比率約百分之十三，為第三高。

以iPhone過往成本結構來看，占比最大的是觸控螢幕、處理器居次，今年起因iPhone成為三鏡頭，也讓零組件第一主角風雲變色，據悉，不僅是今年iPhone新機首度搭載三鏡頭、鏡頭數增加，加上三款機種鏡頭規格全數升級，也因此讓鏡頭模組成為整台iPhone最貴的零組件，iPhone鏡頭主力供應商大立光、玉晶光營運進補。

觸控螢幕方面，這部分台廠並沒有供貨給蘋果。業界人士指出，由於iPhone 11 Pro Max採用ＯＬＥＤ面板，因此觸控面板也由三星一手包辦，目前包括ＴＰＫ-ＫＹ以及ＧＩＳ-ＫＹ均未打入此一機種供應鏈。至於iPhone 11 Pro Max機殼仍由鴻準、可成供貨，但所占成本並不高，整體物料清單成本的主角依舊是以三鏡頭模組、ＯＬＥＤ螢幕、觸控面板、處理器為主。

至於Ａ13處理器由台積電承攬晶片代工，加上其他核心晶片，預料每支手機貢獻台積電營收比重持續攀高，台積電仍是大贏家。

台積電iPhone 11 Pro Max觸控面板鏡頭模組iPhone

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