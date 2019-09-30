遭華為告侵權仍漲近70％ 傳音董座：相信法律

2019-09-30 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



儘管在上市前遭到華為提告侵權，但有「非洲手機之王」之稱的傳音控股，30日在科創板上市交易時，早盤大幅開高85%並迅速拉升，漲幅一度超過96%並觸及熔斷，恢復交易後，股價出現回落，截至下午收盤，股價漲幅64.44%，報收人民幣57. 80元。

第一財經日報報導，傳音控股董事長竺兆江表示，相信法律會有公正回覆。

傳音控股雖然在大陸名氣不及華為小米，但手機出貨量已位列全球第四，佔據非洲手機市場的半壁江山，。

傳音控股上市前夜被華為起訴事件持續發酵，雙方具體因何發生糾紛目前尚未有更多細節發布，但傳音控股研發部門總監陸偉峰，曾經在華為研發部門有過任職經歷。

此外儘管傳音控股在非洲手機市場佔據近半壁江山，但依然有華為、小米集團等競爭對手的步步緊逼，公司在9月3日更新的招股書中也表示，「華為主要銷售Y系列智慧機，與公司非洲市場銷售的功能機及同等價位智慧機形成競爭。」

在招股書「核心技術人員」的描述當中，傳音控股研發部門總監陸偉峰在華為的研究部門工作經歷引人注目，不過至今傳音控股和華為方面都沒有對相關訴訟詳情作出回應，外界也暫時無從得知陸偉峰跟此次訴訟的關係。

根據深圳中級人民法院受理案件通知書顯示，9月23日，華為訴深圳傳音控股股份有限公司、深圳傳音製造有限公司、深圳市泰衡諾科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智訊科拓科技有限公司、重慶傳音科技有限公司著作權權屬、侵權糾紛一案已經立案。

第一手機界研究院院長孫燕飆表示，華為起訴傳音控股的情況來看，預計未來在大陸手機廠家之間，專利將會成為市場競爭的工具之一。

廣東廣和律師事務所王家毅律師則認為，華為訴傳音控股是一個重大的事項，預計傳音控股首發不會因為個別事件受到實質影響，但這可能會影響上市後的股價表現。

2018年傳音控股手機出貨量1.24億支，根據IDC數據，全球市場佔有率達7.04%，排名第四，較2016年度的3.95%市場佔有率增加3.09個百分點；印度市場佔有率達6.72%，排名第四；非洲市場佔有率高達48.71%，排名第一。