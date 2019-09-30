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5G商轉加速WiFi-6商機引爆 聯發科、立積提前快跑搶商機

2019-09-30 10:38聯合報 記者張家瑋／台北報導

WiFi-6時代來臨，隨著三星、蘋果、華為、英特爾、高通及博通相繼加入，WiFi-6生態系統圈成形，5G商轉讓醞釀多時WiFi-6商機引爆。IC設計龍頭聯發科（2454）及WiFi射頻元件立積（4968）提槍快跑前進，聯發科提前卡位布局，搶攻物聯網及智慧家庭商機；立積WiFi-6 FEM已開始出貨，手機用FEM則送樣華為進行測試，法人預期明年上半年開始大幅貢獻營收。

WiFi聯盟倡議第六代WiFi，既以IEEE 802.11ac為基礎跨入新世代IEEE 802.11ax架構，WiFi聯盟於今年下半年批准WiFi- 6修訂版，該聯盟認證作業正式啟動，目前包括：三星旗艦機Galaxy Note10、蘋果iPhone 11均搭載該最新技術，英特爾、高通、博通等新款晶片也相繼支援該規格。

國內晶片大廠聯發科、瑞昱、立積早已布局WiFi-6多時，其中，聯發科年初發布WiFi-6晶片，支援一系列包括無線接入點、路由器、閘道和中繼器等產品，支援2x2及4x4組態，搶攻智慧家居及物聯網商機，並整合藍芽Combo晶片，使裝置端可順利切入WiFi及藍芽。

立積FEM（射頻前端模組）先前已成功打入華為WiFi路由器供應鏈，由於5G高傳輸速度與資料量，讓智慧型手機在5G與WiFi連結上，不得不採用最新WiFi-6技術，讓高畫質高密度4K8K影片在手機順暢播放，由於智慧型手機空間及電力有限，對於晶片大小、功耗、散熱要求度高，目前智慧型手機用WiFi-6 FEM已經送樣華為進行測試。

美中科技戰促使中國科技大廠去美化政策發酵，法人預期，立積手機FEM一旦測試認證通過，有機會成為華為手機WiFi晶片獨家供應商，加上中國烽火、中興等過去主要以美系供應鏈Skyworks、Qorvo等為主，加速轉單之下，法人預估2020年立積WiFi晶片有機會出現倍數成長。

WiFi

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