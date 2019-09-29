科技部推體驗科技 寶特瓶變接著劑

2019-09-29 20:20 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



科技部於29日同步啟動全台科技展。（photo by 台灣醒報/施凱文） 分享 facebook 全台科學展同步啟動！科技部29日起整合了全台各大科技領域，逾50個科技場所舉辦科學展及體驗營。內容包括如何將回收矽晶片做成高效電池、寶特瓶裂解做成PU彈性接著劑過程及AR/VR體驗營等，激發學生對於科學的熱情，同時也讓民眾有機會免費接觸高端科學。

各科學界聚集

由科技部主辦的「Kiss Science開學開門，青春不悶」活動，29日在台大鄭江樓舉行啟動典禮，由陳良基部長親自主持，台大工學院院長也出席致意。這場主要針對學生族群所設計的活動，首次由科技部與眾多受國家補助的科學機構合作，要讓全台學子感受科學的魅力，也藉此活動鼓勵更多科研機構共襄盛舉。

陳良基部長表示：「這次活動是一次全新的嘗試，希望能激發更多莘莘學子對科學的興趣，以科學轉動下一個新時代。」事實上科學跟生活息息相關，像廢棄物製造的二氧化碳，使地球溫室氣體增加。「台大前瞻綠色材料高值化中心」的成果，便致力扭轉許多人認為做環保經濟效益低的觀念。

科技提升環保價值

「不像一般回收只是把廢棄寶特瓶重新塑形，我們把寶特瓶重新裂解以後做成PU彈性接著劑。」台大工學院院長陳文章表示：「以自然界產生或人類所製造的廢棄物，做成高價值環保產物使其能有生生不息的循環效果。」綠色材料高值化能夠讓做環保的同時，使其價值提高，除了保護環境以外也提供另一個誘因，能夠讓循環經濟更有效益。

陳良基部長在陳院長陪同下，與出席的學生一起參觀科技廢棄產物矽的回收切割再生應用，現場人員也向學生們介紹回收矽晶片變成電池的過程，及將切割過程中流失的矽創造附加價值，降低廢棄物對環境的污染。大樓外更有一輛以回收資源製造的復刻版紅色敞篷車，搭載中心製造的高效能電池。院長笑著說：「自己真的很想開開看。」

啟動現場也與全台各地科技場域及活動進行同步連線，包括中科機器人製造基地、成功大學的3D列印磁性完轉展及東華大學AR/VR趣味體驗營。陳文章院長也表示，這次跟全國超過50個科研場所合作，同步開放科研場域讓全台高中生可以享受到台大的資源，要讓高中生知道科學事實上沒那麼難，可以隨時享受樂趣。

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