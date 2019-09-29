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跨域合作！ICT技術加值智慧照護 促進失智者社會參與

2019-09-29 15:31經濟日報 記者陳書璿╱即時報導

為推動跨領域產業合作，工業局網通產業發展推動辦公室促成智慧時尚公司參與台灣失智症協會於華山藝文特區主辦之「瑞智友善心連心—憶起邁向心希望」活動展區，以「屏安福D+卡」，為失智症志工進行定位服務，展現智慧長照應用，同時倡導友善長照環境，鼓勵失智症患者擁有更多社會參與、社交聯繫的機會。

響應九月為「國際失智症月」，社團法人台灣失智症協會於今(9/28)日特別在華山藝文特區，舉辦為期兩天的「瑞智友善心連心—憶起邁向心希望」活動，內容包含主題展覽、體驗活動、記憶建診與友善系列講座，讓大眾對失智症有更多的認識與了解。在網通辦公室協助之下，智慧時尚與台灣失智症協會共同合作，以長輩接受度較高之「 屏安福D+卡」，給予失智症志工配戴，並利用藍芽與IoT感測技術，精準定位失智者志工所在位置與紀錄行蹤軌跡，若有配戴者離開指定範圍，照護者也將即時收到示警推播，卡片上設有SOS緊急求助功能，提供雙重安心守護，也實現高齡/失智長者關懷照護之願景。

網通辦公室自今年七月起搭建跨領域推動平台，鏈結台灣區電機電子工業同業公會等九大產業公協會，協助台灣ICT產業異業合作，驅動產業數位轉型，為跨領域市場開創新契機。此平台也將依據主題，不定期舉辦交流工作坊、案源輔導等，期透過更多跨域合作，共同開發雙贏互惠的垂直應用。

失智症網通志工

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