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談A股上市宏和電子 王文洋：完成布局5G產品 正研究6G

2019-09-28 18:09經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

已故台塑集團創辦人王永慶長子、宏仁集團總裁王文洋執掌旗下宏和電子今年7月19日已在上海證交所主板上市，他今（28）日談到宏和今年下半年營運，表示終端最大客戶為蘋果，只是近來高端手機銷售下滑，也須拓展其他市場，像華為雖外銷受影響，但仍有不錯銷量；而宏和已佈局完成5G系列產品，現在正研究6G中。

宏和電子主要經營中高端電子級玻璃纖維布的研發、生產和銷售，應用於智慧型手機、筆電和汽車電子和其他電子產品等，已經在上海證交所主板上市，這是繼宏仁集團旗下宏昌電子2012上海A股掛牌後，集團內第二家企業登陸A股。

王文洋28日出席王月蘭公益音樂會時，被問到甫在A股掛牌的宏和電子，他說，股價近來表現不錯，已從4元漲到19元。

不過，根據宏和電子公布今年上半年財報顯示，營收和獲利皆年減超過兩成，談下半年營運，他表示，終端最大客戶為蘋果，而以蘋果為代表的高階智慧型手機銷量下滑，讓蘋果產量減少，仍期待蘋果市場，並拓展其他市場，像華為手機已經起來，近來雖然外銷受影響，但還是很好。

由於最近5G話題夯，也帶動PCB（印刷電路板）需求，王文洋表示，中國大陸5G發展快速，宏和在5G系列產品都已經布局完成了，現在正研究6G中，無論電信設施或是相關要求都要開始做。

至於中美貿易是否會影響大陸在5G布局，他認為，5G基地台要多很多，且距離要近才能達到百倍傳輸速度，所以需投資很多，貿易戰是政治問題，相信會慢慢趨緩，不影響市場，

從去年開始延燒的中美貿易大戰，轉單至東南亞現象愈來愈明顯，有媒體詢問王文洋，中國大陸是否仍是最好的生產基地？他認為，須看行業別，其實在中美貿易戰還沒開戰之前，就已經有鞋廠去越南了；若看工資，大陸沿海人工的工資也早超越台灣，中國已經沒有工資優勢，不過還是有市場優勢，以及各行群聚效應仍在。

他也提到，宏和電子公司重點在於研發，生產的是高端產品，對工資不敏感，所以沒有到東南亞設廠的考量。

宏仁集團總裁王文洋28日出席王月蘭公益音樂會，會後談到旗下已經在A股上市的宏和電...
宏仁集團總裁王文洋28日出席王月蘭公益音樂會，會後談到旗下已經在A股上市的宏和電子，他說，已佈局完成5G系列產品，正在研究6G。記者何秀玲／攝影
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