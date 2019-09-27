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台北法案下一步？簽訂美台自由貿易協定之布局

蔡英文派「未來副手」賴清德赴美？賴營：無關蔡賴配

美的銷售公司進駐台灣 三年內拚成長超過100%

2019-09-27 20:36經濟日報 記者張義宮╱即時報導

中國白電家電大廠美的宣布正式插旗台灣家電市場，採取複數代理的行銷策略，以「美的Midea及東芝Toshiba」雙品牌出擊，目標則為三年內讓美的品牌成長超過100 %，將大力拓展台灣家電市場。

美的台灣市場銷售公司總經理吳立祥昨 (27)日表示，Midea美的品牌在台灣市場過去以家用及商用空調為大宗，其實美的小家電產品也以年近1億的銷售額在台灣市場展現優秀成績；這次美的銷售公司進駐台灣市場，目標三年內讓美的品牌成長超過100 %，讓台灣市場消費者體驗更美的生活。

吳立祥強調，對台灣市場十分看好，因其有很好的技術與智能製造的底蘊，市場基礎良好。美的將滿足市場需求的基礎上，更加大對年輕消費群體需求的溝通與關注，甚至於也將台灣市場的消費者洞察反哺到美的未來的產品設計。

美的指出，將通過與代理商的緊密合作來大力推動，加強通路渠道的建設。今年在台灣市場銷售的產品不僅會全面跟新迭代，產品種類也會大幅拓展；本次產品的升級，一方面是美的原已在台灣市場銷售的產品將系統更新迭代，更引入智能家電，讓消費者能夠購買到融合美的最新科技實力與設計理念的產品。

另一方面，美的將引入東芝品牌下的產品組合，滿足台灣市場消費者對日系風格家電的需求，形成台灣市場全新的家電產品陣營。

美的採取複數代理商策略，包括奇美家電銷售美的冷氣、小家電、東芝小家電；新禾銷售東芝家電；宇輝以銷售空調為主。

從塑膠瓶蓋到全球領先智慧家電，從廣東順德起家到世界五百強美的，看好台灣家電市場

正式紮根台灣市場，經銷商之一的奇美家電董事長許家彰、總經理余泯樂將前往站台祝賀。

2019年美的集團連續第四度入榜「財富」世界500強，排名位列312位。2018年，美的營收

約1.16兆新台幣，銷售規模領先於世界各大白色家電品牌，並於2016年收購日本東芝家電

業務，集團進一步聚焦產品領先、效率驅動，全球經營的戰略主軸。

美的台灣市場銷售公司總經理吳立祥(中)表示，美的銷售公司進駐台灣市場，目標三年內...
美的台灣市場銷售公司總經理吳立祥(中)表示，美的銷售公司進駐台灣市場，目標三年內讓美的品牌成長超過100 %。(圖：美的提供)
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中國白電家電大廠美的宣布插旗台灣家電市場，採取複數代理的行銷策略，以「美的Mid...
中國白電家電大廠美的宣布插旗台灣家電市場，採取複數代理的行銷策略，以「美的Midea及東芝Toshiba」雙品牌出擊。(圖：美的提供)
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