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遠傳「翻轉教育 讓愛遠傳」AI志工助教加入CSR活動

2019-09-27 16:57經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

遠傳表示，自2017年投入「翻轉教育 讓愛遠傳」偏鄉CSR活動，為持續推動創新教育及提升偏鄉學童科技新知，今年更在新北市的偏鄉舉辦5個場次，而今(27)日在南投仁愛鄉舉辦第6個場次，並由遠傳總經理井琪率領高階主管、員工及AI志工助教一同走入偏鄉，以『數位教育營』的方式教導學童數位科技應用，並結合深受學童喜愛的線上遊戲學習平台PaGamO，以及遠傳智慧音箱小狐狸，陪伴偏鄉學童了解未來科技趨勢「大人物」， 同時透過遊戲式學習，激發學童學習動機，並給予最溫暖的陪伴。

遠傳所屬的遠東集團今年以公益活動為主軸慶祝成立70周年，遠傳除了原有的公司CSR活動外，更邀請遠東集團關係企業一同推動「翻轉教育 讓愛遠傳」計畫，並且擴大推動『數位教育營』，藉由有趣的闖關競賽，讓偏鄉學童認識大人物(大數據、人工智慧及物聯網)新科技相關領域的內容，包括數位生活產品演進的歷史、了解未來數位生活可能帶來的改變，同時讓偏鄉孩子體驗AI智慧音箱、平板的趣味遊戲以及透過PaGamO過關斬將，好好解答有關「大人物」的題目，現場刺激的闖關積分賽，趣味十足，激起了每個孩子的學習力。

井琪於互助國小數位教育營中表示，科技應用與我們的生活越來越密不可分，提供了我們更便利、敏捷和有趣的生活體驗。偏鄉學童長期以來的學習資源比較匱乏，因應今年108新課綱不斷提及的學習素養，那麼如何讓學童願意自主地學習，是我們大家都應該要關注的議題。所以今天我和我們遠傳電信的同仁很開心能陪著小朋友們一起來體驗遠傳AI智慧音箱小狐狸和數位學習平台PaGamO的科技應用。透過這類型的數位學伴，不僅能突破師資短缺問題、偏鄉地理位置的限制，更重要是能提升學童的學習好感度，引發他們對於大數據、人工智慧乃至物聯網等新潮流科技的體認甚或是興趣，來同步提高數位科技素養，在快樂學習中，提前接軌國際視野，說不定未來也有機會加入我們遠傳電信的大家庭呢！

今年遠傳首度加入AI志工助教-遠傳智慧音箱「小狐狸」前往偏鄉，翻轉學童在傳統教室上課的方式，只要呼喚「愛講愛講」，藉由語音指令就能運用翻譯功能輕鬆學習英文、詢問天氣狀況、聆聽音樂及播放有聲書等多種功能，透過填寫學習單的方式競賽，寓教於樂，學童透過實際操作，與AI志工助教小狐狸互動問答，如同與一個新朋友對話的感覺，讓學童意猶未盡，輪流搶著與小狐狸互動，現場笑聲不斷，還有學童聽著音樂，與遠傳志工一起唱歌跳舞。今年有了AI志工助教小狐狸的加入，使得平時枯燥的學習過程顯得樂趣無窮，引領學童邁向數位時代。遠傳希望讓偏鄉學童透過體驗中學習，能對於數位科技更加了解，進而拉近城鄉數位差距，期許偏鄉學童有一個不一樣的未來，創造出不一樣的美麗人生遠景。

遠傳電信偏鄉志工

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