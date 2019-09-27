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研華攜手Acronis 深耕物聯網資安防護

2019-09-27 14:22經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

全球工業物聯網領導廠商研華今（27）日宣布與全球網路資安防護龍頭Acronis簽訂全球經銷協議，自2019年9月起，研華將可於全球銷售Acronis True Image及OEM全系列產品。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪表示，研華自2011年起與Acronis合作，擁有良好的夥伴關係，長期以來藉由將Acronis軟體嵌入於研華硬體中，提升研華工業級系統競爭力。而近年客戶在物聯網興起後，對於資安防護的要求下，亦驗證唯有Acronis的優質工業網路防護能力，才能滿足市場需求。

此次與Acronis簽訂的全球經銷協議，不僅可透過研華全球經銷渠道，嘉惠全球各地客戶享有Acronis優質的地端與雲端產品，此舉更是雙方深耕物聯網資安防護領域的關鍵里程碑。

Acronis的網路防護解決方案可因應網路防護五大面向：安全性、可用性、隱密性、真實性、防護性（SAPAS），不僅兼顧資料的安全性，且易於取得與復原，讓 Acronis 解決方案的使用者可擁有獨特的優勢。Acronis創辦人暨執行長Serguei Beloussov對此次合作認為，很高興能與研華簽訂此協議，拓展雙方合作；相信結合研華強大的經銷網路，我們能以更有利的位置，提供全球企業優異的網路防護。

研華WISE-PaaS工業物聯網雲平台中，原就有多款軟體搭載Acronis網路防護功能，未來也將加深與Acronis合作，將Acronis的備份功能整合至研華遠程維運管理軟體WISE-PaaS／DeviceOn中；另將符合「可信賴運算組織」（Trusted Computing Group, TCG）Opal規範的Acronis備份功能，內建至研華固態硬碟SQFlash中，以進一步強化產品資料安全。

研華物聯網

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