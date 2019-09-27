面板廠衝新應用 電競成長速度快

2019-09-27 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



台系面板廠不打產能競賽，著眼於加速新應用商品化，包括電競、8K、Mini LED等利基型產品，皆被視為未來的機會。以電競成長速度較快，據研調單位TrendForce光電研究（Witsview）統計，電競監視器今年出貨預估超過800萬台，較去年成長逾五成，需求依舊暢旺。

電競商機強勁，產品規格高、價格也高，具備高毛利特性，業者直言，「這些玩電競的玩家，為了要好的規格，是不在乎這些錢的。」截至今年中旬，在面板市場以友達市占率居世界第一，群創、樂金顯示器（LGD）等廠近年也積極搶進市場，分食市占率。

友達自去年起，結合Mini LED背光技術推出電競面板產品，去年量產Mini LED電競監視器面板，今年底前Mini LED筆電面板將開始出貨。

群創去年推出16.1吋電競筆電面板，打進一線品牌大廠供應鏈；2.16吋VR頭戴顯示器面板，預計2020年放量；31.5吋MEGAZone電競監視器面板，最快明年第2季量產。

另，比如8K、Mini LED等高階產品，紛紛成為台系面板廠的發展重點。TrendForce研究副總邱宇彬認為，8K電視因面板價差大、解決方案昂貴、缺乏內容等問題，生態系十分不健全，雖部分品牌積極推廣，預計今年全年出貨不到30萬台，2020年在電視整體占比仍遠低於1%。