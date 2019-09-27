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全球經濟局勢不穩 面板恐淡到明年Q1

2019-09-27 13:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

面板產業本季展開大減產，加上面板價格跌勢未見趨緩，衝擊友達（2409）、群創及彩晶等面板類股，近期股價走疲。研調單位TrendForce光電研究（Witsview）預期，第4季受到「全球經濟情勢」與「貿易戰」影響，需求可能較第3季減少。

面板業者直言，貿易戰最令人的擔心的部分，還是「產業重構」。業者指出，貿易戰會讓集中式的大量生產，轉為分散式的小量生產，好處是一部分生產更靠近市場，但分散式生產的結果，讓一間公司恐得做到上下游，導致整個效率下降，進一步使成本提高，未來有些消費性產品可能價格不會像現在那麼便宜。

面板下游庫存水位偏高，導致旺季效應不顯著，第4季淡季即將開始，市場預期將一路淡到明年首季。

TrendForce研究副總邱宇彬認為，在需求暫時沒看到明顯起色之前，淡季面板廠產能調節、甚至關廠的情況，恐會持續升溫。在這波減產潮中，韓廠方針相對明確，預期韓廠市占率有所減損，市場轉由持續有產能開出的中國大陸面板廠接收。

截至目前，友達7月及8月合併營收約461億元，群創415億元，彩晶27.25億元。法人預期，友達和群創第3季營收有機會較上季持平到小增，但價格持續走弱，持續虧損可能性仍高，且不排除虧損可能擴大，拉貨動能預計到10月，11月之後往下走的獲利表現，保守看待，產業落底最快或許得到明年第1季之後，情況會比較清楚。

面板

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