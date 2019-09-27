陸系家電大廠美的白色家電 正式進軍台灣市場

2019-09-27 13:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



中國大陸家電大廠美的白色家電，包括冷氣、冰箱、洗衣機、生活家電、廚房家電進軍台灣市場，奇美家電成為冷氣、小家電的經銷商之一，今（27）日正式宣布搖旗台灣市場。

從塑膠瓶蓋到全球領先智慧家電，從廣東順德起家到世界五百強美的，看好台灣家電市場正式紮根台灣市場，美的台灣銷售公司今日開幕，將邀請成為經銷商之一的奇美家電董事長許家彰、總經理余泯樂將前往站台、祝賀。

於1968年成立的美的集團以生產塑膠瓶蓋起家，並於1980年進入家電行業，而今以近一甲子的品牌實力，將宣布進駐台灣市場，挾帶集團優勢，誓言讓美的產品深入台灣消費者的心，做世界的美的。

2019年美的集團連續第四度入榜「財富」世界500強，排名位列312位。2018年，美的營收約1.16兆新台幣，銷售規模領先於世界各大白色家電品牌，並於2016年收購日本東芝家電業務，集團進一步聚焦產品領先、效率驅動，全球經營的戰略主軸。

據了解，美的台灣分公司將聚焦Midea與Toshiba雙品牌業務，全面引入智慧家用電器產品，徹底實現品牌與產品品類多樣化的發展，又以冷氣、冰箱、洗衣機等的白色家電，以及生活及廚房家電為主力商品。

在經銷商方面，則採取複數經銷商的行銷方式。