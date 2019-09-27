白色家電日本產線停工 夏普：核心技術仍「日本製」

2019-09-27 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



台灣夏普發聲明，強調白色家電的核心技術仍為「日本製」。 歐新社 分享 facebook

鴻海集團旗下旗下夏普（Sharp）25日關閉大阪八尾工廠的冰箱生產線，日媒指出，象徵日本國內不再生產任何白色家電，夏普國產白色家電的63年悠久歷史也畫下句點。對此，台灣夏普今（27）日發出聲明，強調夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」。

針對夏普白色家電不再「日本製」一事，台灣夏普今日聲明，夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」，夏普於2018年8月宣布，將在2019年9月底前讓生產冰箱的八尾工廠，停止在日本國內生產白色家電。

台灣夏普表示，昨日日媒所發出的報導實為夏普落實去年公佈的進程，研發和企劃以及核心技術仍保留在日本，然而夏普將生產製造移往泰國工廠，運用夏普產業價值鏈的優勢布局，進行全球產業價值鏈的合理分工。

《共同社》先前引述知情人士報導，鴻海旗下夏普25日關閉大阪八尾工廠的冰箱生產線，象徵日本國內不再生產任何白色家電，夏普國產白色家電的63年悠久歷史也畫下句點。

共同社報導指出，這是夏普董事長暨社長戴正吳推動經營改革的一環，該公司去年8月表示將在今年9月底前結束日本國內所有白色家電生產線，冰箱生產作業從9月起陸續轉移到泰國的工廠，以提高成本競爭力和擴大海外銷售。八尾工廠員工將透過轉調部門等方式留任，而夏普產品的企畫研發工作日本國內。

夏普的八尾工廠於1959年開始啟用，是夏普白色家電的生產基地，為其奠定了日後發展為綜合家電製造商的基礎。在冷氣、微波爐等生產已移至海外下，夏普的白色家電先前只剩下運輸費較高的冰箱每年仍在日本國內生產數十萬台。該工廠未來將成為夏普的統籌總部和研發基地。