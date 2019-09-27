親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

電子台廠大阪徵人時薪比超商低 網嘆：低薪發揚光大

強森策動關閉英國國會，為何「於法不合」？

白色家電日本產線停工 夏普：核心技術仍「日本製」

2019-09-27 12:41經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

台灣夏普發聲明，強調白色家電的核心技術仍為「日本製」。 歐新社
台灣夏普發聲明，強調白色家電的核心技術仍為「日本製」。 歐新社
分享

鴻海集團旗下旗下夏普（Sharp）25日關閉大阪八尾工廠的冰箱生產線，日媒指出，象徵日本國內不再生產任何白色家電，夏普國產白色家電的63年悠久歷史也畫下句點。對此，台灣夏普今（27）日發出聲明，強調夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」。

針對夏普白色家電不再「日本製」一事，台灣夏普今日聲明，夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」，夏普於2018年8月宣布，將在2019年9月底前讓生產冰箱的八尾工廠，停止在日本國內生產白色家電。

台灣夏普表示，昨日日媒所發出的報導實為夏普落實去年公佈的進程，研發和企劃以及核心技術仍保留在日本，然而夏普將生產製造移往泰國工廠，運用夏普產業價值鏈的優勢布局，進行全球產業價值鏈的合理分工。

《共同社》先前引述知情人士報導，鴻海旗下夏普25日關閉大阪八尾工廠的冰箱生產線，象徵日本國內不再生產任何白色家電，夏普國產白色家電的63年悠久歷史也畫下句點。

共同社報導指出，這是夏普董事長暨社長戴正吳推動經營改革的一環，該公司去年8月表示將在今年9月底前結束日本國內所有白色家電生產線，冰箱生產作業從9月起陸續轉移到泰國的工廠，以提高成本競爭力和擴大海外銷售。八尾工廠員工將透過轉調部門等方式留任，而夏普產品的企畫研發工作日本國內。

夏普的八尾工廠於1959年開始啟用，是夏普白色家電的生產基地，為其奠定了日後發展為綜合家電製造商的基礎。在冷氣、微波爐等生產已移至海外下，夏普的白色家電先前只剩下運輸費較高的冰箱每年仍在日本國內生產數十萬台。該工廠未來將成為夏普的統籌總部和研發基地。

夏普家電

相關新聞

微軟來台30年 首席營運長：台灣人超好學

2019-09-27 11:59

面板廠衝新應用 電競成長速度快

2019-09-27 13:54

總統：微軟加碼投資 讓世界看見台灣研發能量

2019-09-27 11:42

聯名楊丞琳 延攬總座 他還借殼上市為什麼？

2019-09-27 10:00

台灣大 力挺全球永續

2019-09-27 01:55

業者期待：5G將引爆被動元件需求

2019-09-27 01:55

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35

英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34

Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳

2019-09-27 01:33

高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空

2019-09-27 01:32

我數位競爭力 升至全球13

2019-09-27 01:31

安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28

未來科技館 百項創新技術開箱

2019-09-27 00:40

財經觀點／下一波科技革命 進入AI時代

2019-09-27 00:40

亞馬遜語音助理Alexa 進駐穿戴裝置

2019-09-27 00:39

數位行銷／iPhone 11降價策略的三個意義

2019-09-27 00:31

台灣之星 布局智慧電網

2019-09-26 23:54

遠傳 攻水利AI安防系統

2019-09-26 23:54

華映將解雇2100員工 桃園勞動局說明會爆場

2019-09-26 23:16

日月光、友嘉 布局專網

2019-09-26 23:15

5G工業聯盟 台廠卡位

2019-09-26 23:15

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

迎中國十一長假 群智：電視面板價格跌勢緩

2019-09-26 19:20

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

亞馬遜硬體大會 推10種Alexa語音產品

2019-09-26 14:36

Google智慧表 高通市占逾95%

2019-09-26 14:36

創新技術博覽會登場 百件產品亮相

2019-09-26 14:21

鴻海威州面板廠 校園徵才

2019-09-26 14:21

安謀、華為續牽手 台積電添多

2019-09-26 13:48

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠

2019-09-26 10:49

創新平台／導入雲端手機 啟動智慧生活

2019-09-25 22:45

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20
看更多

熱門文章

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30

安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空

2019-09-27 01:32

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35

空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」

2019-09-26 18:01

壽險業 五年現增3,300億

2019-09-26 23:38

業者期待：5G將引爆被動元件需求

2019-09-27 01:55

鮭魚返鄉再兩家 南茂投資151億大擴產

2019-09-27 01:55

SOGO大改裝 迎戰信義群雄

2019-09-26 23:15

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

美中新冷戰全面開打！謝金河推崇這位老市長：功力不凡

2019-09-27 12:23

英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34

蘇揆拍板 擴建太陽光電

2019-09-27 02:15

微軟來台30年 首席營運長：台灣人超好學

2019-09-27 11:59

達成里程碑！南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58

壽險業 8月匯損122億元

2019-09-27 01:24

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳

2019-09-27 01:33

公教年改後退休生活怎麼辦？提早打造這兩本存摺

2019-09-27 11:08

台中新光三越週年慶 業績挑戰40億元

2019-09-26 22:24

小吃免開發票 有5衡量標準

2019-09-26 14:22

好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

中華信評將南山人壽與產險 列信用觀察負向名單

2019-09-26 20:55

白色家電日本產線停工 夏普：核心技術仍「日本製」

2019-09-27 12:41

金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

2019-09-27 01:24

買家換貨 電商兩招降發票成本

2019-09-27 00:23

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

金管會主委會五銀行 達三共識

2019-09-27 01:26

影／控訴長榮只顧算帳 長榮空服員24小時靜坐

2019-09-26 18:12

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

彰銀 攻開放銀行應用

2019-09-27 02:53

前衛狹長車頭 Gogoro推綠牌羽量新車

2019-09-26 20:31

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top