台灣玉山科技協會理監事添新血 台積電魏哲家首度加入

2019-09-27 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣玉山科技協會今年理監事會陣容堅強，新任理監事分別來自科技、金融、創投、法律、會計等領域，多位產業界領袖包括台積電（2330）總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、開發金控董事長張家祝、杜英宗等人首次加入，現任理事長、新光金副董事長李紀珠則是高票連任；預計10月3日召開會員大會，同時將舉行「全球科技戰 台灣的挑戰與布局」專題座談。

台灣玉山科技協會第十屆理監事會成員出爐，今年理監事會成員可說是群賢匯聚，除了多位產業界領袖首度加入之外，還有多位產業界新秀，包括台灣大總經理林之晨、安碁資訊董事長施宣輝、康舒科技執行副總、電電公會副理事長許介立，及代表Fintech等新興金融科技領域的台灣金融科技創辦人王可言等人，也是理監事會新血。

另外，智庫界的DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇、工研院副院長彭裕民、集邦科技董事長劉炯朗也是台灣玉山科技協會理監事會的新面孔；台積電總裁魏哲家與和碩董事長童子賢則出任副理事長。

李紀珠表示，科技發展的趨勢需要結合不同產業和專業領域，希望藉由各方產學研界菁英所組成的理監事會，能為台灣玉山科技協會增添新氣象、創造新局面；玉山科技協會的角色和功能多元，不僅是台灣及全球華人科技產業跨領域的專業平台，更由於全球玉山區會（分會）遍布在台灣、美國、加拿大和中國大陸等地，這也是一個跨國際科技界華人圈的重要交流平台。

台灣玉山科技協會將在10月3日召開2019年會員大會，除了會員聚集晚宴，討論及通過年度議案外，並將舉行「全球科技戰 台灣的挑戰與布局」專題座談；由李紀珠主持，邀請的與談嘉賓包括前行政院院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩董事長童子賢及旺宏董事長吳敏求，將共同探討在當前全球科技冷戰中，台灣科技產業及整體經濟面應如何因應及布局，預計將有來自台灣產官學研界及全球玉山科技協會近500人參加。