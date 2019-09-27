白色家電遭抹黑 夏普：核心技術仍為日本製

相關新聞
總統：微軟加碼投資 讓世界看見台灣研發能量2019-09-27 11:42
微軟來台30年 首席營運長：台灣人超好學2019-09-27 11:59
聯名楊丞琳 延攬總座 他還借殼上市為什麼？2019-09-27 10:00
台灣大 力挺全球永續2019-09-27 01:55
業者期待：5G將引爆被動元件需求2019-09-27 01:55
英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累2019-09-27 01:35
英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機2019-09-27 01:34
Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳2019-09-27 01:33
高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空2019-09-27 01:32
我數位競爭力 升至全球132019-09-27 01:31
安謀表態支援華為 有利台積2019-09-27 01:28
未來科技館 百項創新技術開箱2019-09-27 00:40
財經觀點／下一波科技革命 進入AI時代2019-09-27 00:40
亞馬遜語音助理Alexa 進駐穿戴裝置2019-09-27 00:39
數位行銷／iPhone 11降價策略的三個意義2019-09-27 00:31
台灣之星 布局智慧電網2019-09-26 23:54
遠傳 攻水利AI安防系統2019-09-26 23:54
華映將解雇2100員工 桃園勞動局說明會爆場2019-09-26 23:16
日月光、友嘉 布局專網2019-09-26 23:15
5G工業聯盟 台廠卡位2019-09-26 23:15
台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一2019-09-26 21:46
經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求2019-09-26 21:37
迎中國十一長假 群智：電視面板價格跌勢緩2019-09-26 19:20
華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭2019-09-26 16:18
亞馬遜硬體大會 推10種Alexa語音產品2019-09-26 14:36
Google智慧表 高通市占逾95%2019-09-26 14:36
創新技術博覽會登場 百件產品亮相2019-09-26 14:21
鴻海威州面板廠 校園徵才2019-09-26 14:21
安謀、華為續牽手 台積電添多2019-09-26 13:48
鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜2019-09-26 13:21
晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠2019-09-26 10:49
創新平台／導入雲端手機 啟動智慧生活2019-09-25 22:45
華為5G出貨順暢 台廠沾光2019-09-25 00:20
熱門文章
Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元2019-09-26 16:34
華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭2019-09-26 16:18
金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元2019-09-26 17:30
台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌2019-09-26 19:30
彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%2019-09-26 15:35
安謀表態支援華為 有利台積2019-09-27 01:28
高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空2019-09-27 01:32
美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光2019-09-26 22:22
英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累2019-09-27 01:35
空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」2019-09-26 18:01
壽險業 五年現增3,300億2019-09-26 23:38
留言