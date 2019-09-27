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白色家電遭抹黑 夏普：核心技術仍為日本製

2019-09-27 11:55經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

針對部份媒體近日報導夏普白色家電不再「日本製」一事，台灣夏普今（27）日特別發布澄清說明，強調夏普白色家電的核心技術仍為「日本製」。

夏普是於2018年8月宣布，將在2019年9月底前讓生產冰箱的八尾工廠，停止在日本國內生產白色家電。

夏普指出，昨日日媒所發出的報導實為夏普落實去年公佈的進程，研發和企劃以及核心技術仍保留在日本，然而夏普將生產製造移往泰國工廠，運用夏普產業價值鏈的優勢布局，進行全球產業價值鏈的合理分工。

夏普據悉已結束大阪八尾工廠的冰箱生產線，所有夏普的白色家電都將不再是「日本製」。...
夏普據悉已結束大阪八尾工廠的冰箱生產線，所有夏普的白色家電都將不再是「日本製」。 歐新社
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夏普家電

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