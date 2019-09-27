英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



英業達狀告仁寶，主因此次事件導致英業達伺服器商機受損。目前主要電子代工廠當中，鴻海、廣達、緯創與英業達都有伺服器產品，僅仁寶缺乏相關業務。近年PC市場衰退，但雲端商機興起、資料中心伺服器出貨年年強勁成長的帶動下，其他四家代工廠營收與獲利仍維持一定水準，仁寶相對辛苦。

特別是廣達早在2000年就決定發展伺服器事業，現在通吃全球雲端服務供應商四大咖（亞馬遜、Google、臉書與微軟）的生意，表現最佳，緯創近年培養的伺服器小金雞緯穎表現更為亮眼。

仁寶前總經理陳瑞聰在任內就全力發展伺服器業務，但相較對手早就投入伺服器設計與製造多年，仁寶作為市場新手，經驗、人才、技術與訂單都缺，高薪挖角，利用人才帶入訂單可以最快進入伺服器，但也是「富貴險中求」，成為官司導火線。

仁寶大力挖角，早已引起英業達董事長卓桐華不悅，甚至公開呼籲競爭同業「扎扎實實培養自己的工程師，不要用不正當手段競爭」。他還強調「一軍都還留在英業達」，在伺服器技術仍然領先。

全球伺服器人才，主要來自早年的王安電腦與迪吉多電腦，2000年，廣達董事長林百里挖來王安電腦的人才建立團隊。1998年，康柏電腦把旗下迪吉多電腦桃園廠賣給英業達，開啟了英業達伺服器業務；許多迪吉多人才也轉出到鴻海等代工廠。現任鴻海集團副總裁吳惠鋒，當初就是來自迪吉多的伺服器專家，造就鴻海成為亞馬遜資料中心伺服器主力供應商。

隨著雲端服務技術需要的技術架構愈來愈高，仁寶急著靠挖角進入資料中心領域，強行進入的結果，演變成今日的挖角戰，更上升到法律官司的層次。