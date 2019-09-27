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美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35經濟日報 記者賴佩璇蕭君暉／台北報導

英業達前高階主管江穎範等三人跳槽至仁寶，被英業達指控違反保密條款，帶著價值逾54億元的營業秘密投靠仁寶。台北地檢署去年依違反營業秘密法及著作權法等罪起訴後，認定仁寶公司代表人未盡力防止受僱人發生犯罪行為，昨（26）日依違反營業秘密法起訴法人仁寶，科以罰金。

對此，仁寶表示，尚未接獲起訴書，無法評論，並強調公司一向保護智慧財產權，在營業秘密法一向採嚴格的防範及標準。英業達則說，昨天表示，此案已進入法律程序，希望透過訴訟程序及求償金額，重申該公司重視研發及營業秘密，更無法認同此類抄取捷徑、不正當的違法行為。

檢方調查，英業達電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心前代處長江穎範、英業達上海六廠測試二部前部長朱俊豪、桃園製造中心測試工程處測試一部前工程師吳忠輝等三人，均是年資超過十年的英業達前主管，具接觸生產高端伺服器等機密文件權限，且曾簽署英業達「全球員工行為準則管理辦法」，負保密義務。

2017年9月到2018年3月間，三人先後跳槽至仁寶，被控將英業達的生產及預估出貨資料、產能、不良率、成本及報價分析、以及產線技術等營業秘密帶至仁寶。

起訴書指出，江穎範2017年9月12日離職前，涉嫌將具有英業達組織性、技術性及業務性等12項營業秘密寄給外部不明信箱，其中包括英業達針對客戶惠普、戴爾製作的已出貨及預估出貨的產品測試計畫、英業達及英特爾獨家持有的快速邊界掃描技術，以及產能、不良率、測試治具介紹等機密；又透過通訊軟體WeChat傳送給仁寶的中國籍人事助理。

2017年9月22日從英業達離職的朱俊豪，三天後到仁寶任職，涉嫌從曾在英業達任職的仁寶中國籍員工張開國手中，取得英業達技術性營業秘密檔案，以仁寶電郵帳號傳送給仁寶採購主管杜威、已到仁寶擔任昆山廠廠長的江穎範，及沈姓、趙姓等中國籍仁寶採購人員。

吳忠輝則在去年1月22日離開英業達前，將因職務所持有的技術性營業秘密檔案，以私人電子郵件轉寄給江穎範。

檢方認為，江穎範等三人涉違反保密條款，估算三人外流的機密檔案，英業達投入成本及價值利益高達54億9,789萬元。去年9月依法起訴後，檢方進一步調查釐清，認定仁寶公司受雇人因執行業務觸法，公司代表未盡力防止受雇人發生犯罪行為，昨依違反營業秘密法起訴公司法人，法院將可科以罰金。

仁寶與英業達官司事件簿 圖／經濟日報提供
仁寶與英業達官司事件簿 圖／經濟日報提供
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英業達仁寶

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