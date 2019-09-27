安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏 ／綜合報導



全球處理器矽智財（IP）龍頭英商安謀（ARM）宣布，華為與海思是安謀長期的合作夥伴。安謀中國執行董事長兼執行長吳雄昂更明確表示，安謀與華為之間的合作正在緊密進行。業界解讀，安謀相關談話，確認海思日後開發新晶片可安心使用安謀IP，台積電後續來自海思的訂單動能無虞。 業界解讀，海思日後開發新晶片可安心使用安謀IP，台積電後續來自海思的訂單動能無虞。圖為華為海思麒麟處理器。 本報系資料庫 分享 facebook

台積電昨（26）日股價一度衝上269.5元，再創還原權值後新高，終場漲2元、收268元，外資買超5,415張，連兩日站在買方。

美國封殺華為，嚴控美企電子零組件出貨華為之後，陸續有其他國家跟進，英商安謀5月中下旬也釋出暫停與華為業務往來的訊息。

華為旗下海思的晶片以安謀架構為主軸開發，儘管海思已取得安謀V8架構永久授權，當時市場憂心，若安謀不再支援華為，海思將無法取得安謀V8之後世代架構授權，衝擊海思開發下世代晶片，不利華為手機出貨，台積電承接的海思訂單也將大受影響。

據了解，安謀、安謀中國、華為、海思日前在深圳舉行閉門會議。閉門會後，吳雄昂公開表示，華為和海思是安謀長期合作夥伴，經過實體清單事件後，安謀已確認，不論是之前安謀的V8架構或後續架構，從架構角度而言，安謀都是來自英國的技術，可以授權海思在內的中國客戶。

業界認為，海思目前是台積電第二大客戶（僅次於蘋果），營收占比達二位數。隨著安謀釋出「繼續與海思合作」的訊息，意味海思將可持續獲得安V8之後世代架構設計下世代晶片，台積電訂單動能無虞。