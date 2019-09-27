親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美副助卿批陸改變兩岸現狀 近期將訪台

數位行銷／iPhone 11降價策略的三個意義

2019-09-27 00:31經濟日報 鄭緯筌

備受矚目的蘋果年度秋季新品發表會甫於日前落幕，除了最新推出Apple Arcade和Apple TV+之外，真正的亮點屈指可數。許多國外媒體甚至意有所指，認為他們做了很不蘋果的事——iPhone 11居然以699美元的價格上市，比起前一代的iPhone XR還要便宜50美元，著實不同於向來的作風。

美國CNBC電視台甚至直言，新款iPhone 11最重要的特點就是它的價格！蘋果為何選擇在這個時間點做出降價決策，真正的答案恐怕只有執行長庫克知道。

身為蘋果系列產品的長期用戶，倒是可以試著從以下幾個面向來探究：

一、眾所周知，蘋果每年都在提高iPhone的售價，有鑑於全球智慧型手機的市場漸趨飽和，蘋果的市占早就被三星、小米、華為與OPPO等多家廠商侵蝕。

市場研究機構IDC曾經預估今年iPhone的出貨量將下降15％，為了在銷量下滑時仍能維持穩定的收益，蘋果採取降價策略也許有違賈伯斯當初在世時的意志，但並不難理解。

二、很多消費者之所以願意忍痛接受iPhone價格逐年上揚，主要著眼於功能、規格上的躍進與升級。儘管iPhone 11擁有比去年更好的相機與更快的處理器，除了三鏡頭的設計之外，今年的新款iPhone並沒有太多的特色；加上又缺乏5G挹注，更難以吸引消費大眾。

話說回來，既然產品本身的競爭力未如預期，自然就必須在售價方面給予市場合理的回應。

三、值得注意的是iPhone價格與整個生態系的連動。

一方面，蘋果刻意區隔產品線，讓有專業需求的用戶直接購買高階產品，其他非專業用途的消費者則可選購中階產品。

另一方面，這回的降價策略也不無鼓勵消費者擁抱內容服務的意味存在，希冀廣大消費者在感受蘋果誠意的同時，也樂於嘗試Apple Arcade和Apple TV+這兩項內容訂閱服務。

iPhone對蘋果的意義非凡，光從其銷售占總營收的三分之二強可看出端倪，但面對銷售數字下滑的既定事實，必然要有因應對策。

整體而言，iPhone 11的降價，其實只是傳達了一個明確的訊號——在加速轉型的過程中，不能沉湎於昔日偉大硬體公司的榮光，而需要更大膽擁抱軟體、服務與建構緊密的生態系，方能發揮綜效。

（作者是內容駭客網站創辦人）

iPhone蘋果iPhone 11

相關新聞

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35

安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28

英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34

Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳

2019-09-27 01:33

高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空

2019-09-27 01:32

我數位競爭力 升至全球13

2019-09-27 01:31

台灣之星 布局智慧電網

2019-09-26 23:54

遠傳 攻水利AI安防系統

2019-09-26 23:54

華映將解雇2100員工 桃園勞動局說明會爆場

2019-09-26 23:16

日月光、友嘉 布局專網

2019-09-26 23:15

5G工業聯盟 台廠卡位

2019-09-26 23:15

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

迎中國十一長假 群智：電視面板價格跌勢緩

2019-09-26 19:20

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

亞馬遜硬體大會 推10種Alexa語音產品

2019-09-26 14:36

Google智慧表 高通市占逾95%

2019-09-26 14:36

創新技術博覽會登場 百件產品亮相

2019-09-26 14:21

鴻海威州面板廠 校園徵才

2019-09-26 14:21

安謀、華為續牽手 台積電添多

2019-09-26 13:48

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠

2019-09-26 10:49

阿里AI晶片問世 台積助攻

2019-09-26 00:38

阿里全面數位化 從「五新」到「百新」

2019-09-26 00:36

阿里搶到7奈米產能 創意是關鍵

2019-09-26 00:36

高通對決聯發科 5G單晶片將量產

2019-09-26 00:35

高通攻車聯網 攜手啟碁

2019-09-26 00:33

聯電買MIFS股權 過關

2019-09-26 00:33

智崴前董座 提解任無效訴訟

2019-09-26 00:31

日月光中水回收廠 轉型綠科技教育館

2019-09-25 23:36

M31助攻 台積優化特殊製程

2019-09-25 23:36

聯發科大將助陣 陳佳宏任揚智新總座

2019-09-25 23:36

通訊G世代競速賽 開打

2019-09-25 23:35

宏捷科攻5G 明年擴產

2019-09-25 23:35

創新平台／導入雲端手機 啟動智慧生活

2019-09-25 22:45

高通：明年5G市場將進一步擴展

2019-09-25 21:30

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20

日月光綠科技館 啟用

2019-09-25 23:37
看更多

熱門文章

京華城自家人買回原因曝光 顏炳立：中石化是大贏家

2019-09-26 12:07

Gogoro VIVA正式發表 補助後25,980元

2019-09-26 16:34

華映2100名員工沒頭路被欠薪 工會不排除上街抗爭

2019-09-26 16:18

金管會密集開罰保險業 今天又有一家被罰240萬元

2019-09-26 17:30

彰銀員工持股信託上路 基層等同加薪4.3%

2019-09-26 15:35

台中人的百貨！中友百貨擬重返掛牌

2019-09-26 19:30

空服員靜坐24小時 批長榮航空「只顧算帳、不顧飛安」

2019-09-26 18:01

鴻海前進威斯康辛大學徵才 來台建教合作有譜

2019-09-26 13:21

達成里程碑！南茂砸151億擴產 台商回台投資逾6,000億元

2019-09-26 17:58

出包遭罰 中華信評將南山人壽及產物列信用觀察負向

2019-09-26 18:47

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

晶片廠再供貨華為5G出貨順暢 台廠供應鏈可望受惠

2019-09-26 10:49

行政院拍板 太陽光電2020年達標6.5GW

2019-09-26 12:52

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

影／控訴長榮只顧算帳 長榮空服員24小時靜坐

2019-09-26 18:12

飯店業汰舊換新潮 晶華改裝力拚成長

2019-09-26 17:20

小吃免開發票 有5衡量標準

2019-09-26 14:22

響應政策推升綜效 元大金控現金增資元大人壽140億元

2019-09-26 08:20

ARM與華為合作關係確立 台積電樂了

2019-09-26 11:48

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

壽險業8月匯損再添122億元 累計超過去年

2019-09-26 21:08

中石化買回京華城 顏炳立：商辦大贏家

2019-09-26 14:21

交大與玉山銀打造智慧校園 開發QR Code行動支付系統

2019-09-26 17:39

安謀、華為續牽手 台積電添多

2019-09-26 13:48

蔡總統：成立投資台灣事務所 推動境外資金匯回專法

2019-09-26 12:37

看好在地防疫需求 台灣緊急淨水計畫揮軍東南亞

2019-09-26 11:52

鴻海威州面板廠 校園徵才

2019-09-26 14:21

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

新光金控副董李紀珠 高票連任台灣玉山科技協會理事長

2019-09-26 19:55

Google智慧表 高通市占逾95%

2019-09-26 14:36

亞馬遜硬體大會 推10種Alexa語音產品

2019-09-26 14:36

加工處核准4家企業進駐園區 投資額逾13億元

2019-09-26 12:26

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

前衛狹長車頭 Gogoro推綠牌羽量新車

2019-09-26 20:31

銀行公會改選 台銀董座呂桔誠續任

2019-09-26 16:36

精英公關集團攜H.I.S台灣與VISIT東北 推廣新業務模式

2019-09-26 12:50

迎中國十一長假 群智：電視面板價格跌勢緩

2019-09-26 19:20

中信智能ATM 支援臉部辨識提款與意圖分析

2019-09-26 13:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top