數位行銷／iPhone 11降價策略的三個意義

2019-09-27 00:31 經濟日報 鄭緯筌



備受矚目的蘋果年度秋季新品發表會甫於日前落幕，除了最新推出Apple Arcade和Apple TV+之外，真正的亮點屈指可數。許多國外媒體甚至意有所指，認為他們做了很不蘋果的事——iPhone 11居然以699美元的價格上市，比起前一代的iPhone XR還要便宜50美元，著實不同於向來的作風。

美國CNBC電視台甚至直言，新款iPhone 11最重要的特點就是它的價格！蘋果為何選擇在這個時間點做出降價決策，真正的答案恐怕只有執行長庫克知道。

身為蘋果系列產品的長期用戶，倒是可以試著從以下幾個面向來探究：

一、眾所周知，蘋果每年都在提高iPhone的售價，有鑑於全球智慧型手機的市場漸趨飽和，蘋果的市占早就被三星、小米、華為與OPPO等多家廠商侵蝕。

市場研究機構IDC曾經預估今年iPhone的出貨量將下降15％，為了在銷量下滑時仍能維持穩定的收益，蘋果採取降價策略也許有違賈伯斯當初在世時的意志，但並不難理解。

二、很多消費者之所以願意忍痛接受iPhone價格逐年上揚，主要著眼於功能、規格上的躍進與升級。儘管iPhone 11擁有比去年更好的相機與更快的處理器，除了三鏡頭的設計之外，今年的新款iPhone並沒有太多的特色；加上又缺乏5G挹注，更難以吸引消費大眾。

話說回來，既然產品本身的競爭力未如預期，自然就必須在售價方面給予市場合理的回應。

三、值得注意的是iPhone價格與整個生態系的連動。

一方面，蘋果刻意區隔產品線，讓有專業需求的用戶直接購買高階產品，其他非專業用途的消費者則可選購中階產品。

另一方面，這回的降價策略也不無鼓勵消費者擁抱內容服務的意味存在，希冀廣大消費者在感受蘋果誠意的同時，也樂於嘗試Apple Arcade和Apple TV+這兩項內容訂閱服務。

iPhone對蘋果的意義非凡，光從其銷售占總營收的三分之二強可看出端倪，但面對銷售數字下滑的既定事實，必然要有因應對策。

整體而言，iPhone 11的降價，其實只是傳達了一個明確的訊號——在加速轉型的過程中，不能沉湎於昔日偉大硬體公司的榮光，而需要更大膽擁抱軟體、服務與建構緊密的生態系，方能發揮綜效。

（作者是內容駭客網站創辦人）