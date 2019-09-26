新光金控副董李紀珠 高票連任台灣玉山科技協會理事長

2019-09-26 19:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台灣玉山科技協會選出第十屆理監事會成員，現任理事長、同時也是新金光控副董事長李紀珠高票連任理事長。

李紀珠眾望所歸，獲得理事全票通過連任，當選為第十屆理事長，將領導台灣玉山科技協會邁向新的兩年任期。這位被譽為聰慧與美麗兼具的理事長表示，很感謝大家的支持，將盡最大的努力繼續領導台灣玉山科技協會。

另外，副理事長為台積電總裁魏哲家與和碩董事長童子賢。

台灣玉山科技協會將於10月3日召開2019年會員大會，除了會員聚集晚宴，討論及通過年度議案外，並將舉行「全球科技戰 台灣的挑戰與布局」專題座談。

這場由李紀珠親自主持的座談會，邀請的與談嘉賓均是一時之選，有行政院前院長張善政、行政院政務委員龔明鑫、和碩聯合科技董事長童子賢及旺宏電子董事長吳敏求，將共同探討在當前全球科技冷戰中，台灣科技產業及整體經濟面應如何因應及布局，有來自台灣產官學研界及全球玉山科技協會近五百人參加。

台灣玉山科技協會今年理監事會陣容堅強，台積電總裁魏哲家、鴻海董事長劉揚偉、旺宏董事長吳敏求、開發金控董事長張家祝、南山人壽前董事長杜英宗等首次加入理監事會陣容，對於台灣玉山科技協會如虎添翼。

多位產業界新秀如台灣大哥大總經理林之晨、安碁資訊董事長施宣輝、康舒科技執行副總許介立，以及代表FinTech等新興金融科技領域的台灣金融科技創辦人王可言等位，亦為理事會新血。

智庫界的DIGITIMES總經理暨電子時報社長黃欽勇、工研院副院長彭裕民、集邦科技董事長劉炯朗也是台灣玉山科技協會理事會的新面孔。

李紀珠表示，科技發展的趨勢需要結合不同產業和專業領域，希望藉由各方產學研界菁英所組成的理監事會，能為台灣玉山科技協會增添新氣象、創造新局面。

李紀珠期許台灣玉山科技協會能扮演多元鏈結的角色，對外，與全球各地玉山區會(分會)進行緊密連結，強化與各地理事及會員在資訊、商機、技術與市場的交流，壯大台灣玉山的國際人脈和人才資源，也把台灣玉山科技協會帶向國際化。