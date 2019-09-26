樺漢成立樺恩投資 為布局大陸IOT

2019-09-26 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



鴻海旗下工業電腦廠樺漢（6414）今（26）日晚間公告，透過子公司創新系統整合有限公司投資設立樺恩投資有限公司，金額為2,000萬美元（約新台幣6億元），取得或處分之具體目的為長期投資。市場人士分析，此為樺漢首度在中國大陸設立投資公司， 提前替投資中國大陸IOT先布局。

據悉，此為樺漢首次在中國大陸設立投資公司，將開始尋覓中國大陸可以投資的標地 ，將鎖定中國大陸物聯網相關產業如智慧教育、 智慧工廠、智慧城市等應用，迎來新一波5G時代的IOT新商機。

樺漢日前透露，瞄準中國自動化龐大商機，透過德國品牌Kontron與樺漢自有品牌雙軸並進，旗下蘇州樺漢擔綱主力，今年起廣建渠道，連同工業網安子公司瑞祺電通，集團強攻中國大陸市場，2020年可望進入高速成長期。

儘管美中貿易戰令中國經濟動能急墜，但因工廠自動化趨勢不變，加上中國大陸政府推動「中國製造2025」決心不變，以及樺漢集團在中國大陸市場業務占比極低，因此樺漢集團相當看好中國大陸市場。

樺漢總經理鄧覲臺日前指出，過去樺漢出貨到中國市場的占比不到10%，成長空間很大。由於與S&T、Kontron三合一後，原本Kontron在中國市場就有生意，只是因為德系品牌多走高端市場，主軸在航太、交通運輸等，德系品牌加上價格因素，毛利率雖高但規模不大，因此公司決定以樺漢品牌發展中國大陸智能工廠IoT市場，並在一年多前成立蘇州樺漢。