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高通領軍非蘋陣營 助攻智慧表市場

2019-09-26 19:01經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

晶片大廠高通持續耕耘智慧表市場，目前在採用Google Wear OS作業系統的智慧表陣營擁有高市占率，同時更是可4G連線智慧表方案的龍頭廠商，於過去一年擁有超過50個活躍客戶，至今市場上大約已有200款智慧表產品是採用其晶片方案。根據統計，在採用Google智慧穿戴裝置作業系統Wear OS的智慧表市場中，高通的市占率超過95％。

高通表示，智慧穿戴裝置市場成長強勁，尤其是在美國與中國市場，而高通的智慧表解決方案，包括SDW2100／2500／3100等。如果以終端裝置的風格來區分，包括奢華、時尚、運動與一般型的智慧表，都可採用該公司的方案。

在智慧表領域中，兒童智慧表為成長潛力頗大的重要市場，高通指出，兒童智慧表市場持續穩定成長，去年全球相關出貨量約成長15％，今年上半年的年成長率也有8％，尤其若是附有獨立應用程式的產品，出貨量成長更為快速，目前已有不少業者採用高通的方案推出兒童智慧表產品。

對於未來的智慧表發展趨勢，高通提到，可能逐漸發展為配置兩個鏡頭，或加入無線充電等功能，以及提供更多內容與服務。整體而言，該公司智慧表方案會持續朝向高效能表現與低功耗的方向邁進。

智慧表高通

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