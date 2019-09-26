資策會研發人工智慧對話系統 成功導入金融保險等行業

2019-09-26 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



資策會今（26）日表示，該機構參加2019年「台灣創新技術博覽會」，並於未來科技館展示多項創新技術。其中人工智慧對話系統，首創運用關聯式深度神經網路(DNN)進行資料訓練分析，建立AI連續對話模型，系統功能多元，包含上下文語意理解、對話管理、回答建議、模型優化等，還可以依企業特定應用客製化，方便快速導入。

「小朋友開戶要帶什麼呢？」智慧客服助理迅速回答：「7歲以下未成年人，請由法定代理人代辦。」資策會自主研發的「人工智慧對話系統」準確率已超過85%，成功導入金融保險、銀髮照護、電商零售等領域應用服務，出色發揮智慧助理的小幫手角色。

資策會數位轉型研究所組長邱育賢表示，以AI對話系統技術為核心，構建自助式智慧對話服務，可每天24小時全年無休的分擔企業員工重複性的工作負荷，讓企業將人力轉投入於創新與研發；人機協作式的虛擬助理服務，能輔助員工快速且高品質完成任務、提升工作效率。