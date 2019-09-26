資策會研發人工智慧對話系統 成功導入金融保險等行業
資策會今（26）日表示，該機構參加2019年「台灣創新技術博覽會」，並於未來科技館展示多項創新技術。其中人工智慧對話系統，首創運用關聯式深度神經網路(DNN)進行資料訓練分析，建立AI連續對話模型，系統功能多元，包含上下文語意理解、對話管理、回答建議、模型優化等，還可以依企業特定應用客製化，方便快速導入。
「小朋友開戶要帶什麼呢？」智慧客服助理迅速回答：「7歲以下未成年人，請由法定代理人代辦。」資策會自主研發的「人工智慧對話系統」準確率已超過85%，成功導入金融保險、銀髮照護、電商零售等領域應用服務，出色發揮智慧助理的小幫手角色。
資策會數位轉型研究所組長邱育賢表示，以AI對話系統技術為核心，構建自助式智慧對話服務，可每天24小時全年無休的分擔企業員工重複性的工作負荷，讓企業將人力轉投入於創新與研發；人機協作式的虛擬助理服務，能輔助員工快速且高品質完成任務、提升工作效率。
過去人要對機器下語音指令，例如請機器照相，需要說「開啟相機、照相」，現在透過自然語言標記及訓練，讓機器增進對語意的理解後，跟機器說「可以幫我拍張照嗎」也可以通，而且使用越久，理解力會越來越高。AI技術不再遙不可及，全方位虛擬助理能協助國內企業提供更優質服務，提升整體競爭力，加速企業數位轉型。涵蓋的應用範疇有客戶服務、行銷導購、業務輔助、員工訓練等。
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