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DRAM8月合約價格止跌 研調估9月持平可能性高

2019-09-26 14:42經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，8月DRAM合約價與前月持平，DDR4 8GB均價來到25.5美元，9月合約價格雖然仍在議定當中，但繼續持平的可能性高。

從市場面來觀察，隨著日本政府批准關鍵半導體原料出口，7月開始的日韓貿易問題已正式落幕。但期間OEM客戶受不確定因素與預期心理影響，已紛紛拉高備貨庫存，使得DRAM原廠的高庫存水位逐步下降，並往正常水位邁進。

此外，第3季適逢傳統旺季，再加上美國將在12月初開始對部分中國出口的電子產品課徵關稅，也產生提前出貨的效應，需求力道超過預期，這讓DRAM原廠在價格議定時態度更為堅定，讓整體第3季價格扭轉原先的跌勢，轉為持平。

展望2020年，由於三大DRAM原廠仍以獲利為導向，資本支出預估將較今年減少至少10%，明年的產出年成長是近10年來新低，僅12.5%，為價格反彈奠定一定的基礎。

TrendForce調查顯示，DRAM原廠的擴廠計畫轉趨保守，三星的平澤二廠已經接近完工，但最快要到2020年第2季才會進入商轉，且新增的設備僅是支持未來1Znm製程的轉進，整體投片量將與今年大致相同。

SK海力士最新M16工廠最快明年下半年完工，產出增加最快要等到2021年，加上舊工廠M10逐步轉做代工，預估明年整體DRAM投片量將不增反減。

美光今年在廣島廠旁增設的F棟工廠，也是為了支援1Znm製程轉進，整體廣島廠產能並無增加。台灣美光記憶體目前正在興建的A3新廠，初期也是支援1Znm製程轉進，短期增產機會並不大。但A3廠基地面積不小，未來還是有新增產能的可能。

明年中國DRAM投片占全球不到3%，對產業長期影響仍待觀察，中國目前有兩個DRAM生產基地，規模較大的合肥長鑫存儲(CXMT)已經初步投產，初期產品以DDR4 8Gb為主，明年上半年將會有LPDDR4 8Gb的產品，持續往量產邁進，但預計要到2021年，產能才有機會達到滿載的100K甚至以上。

福建晉華(JHICC)雖然受到美國禁令影響，美系設備無法有工程人員駐廠維護，但內部仍試圖自行將參數調整至最佳化，預計明年投片有10K之內的水準。

TrendForce預估，2020年中國DRAM投片量占全球投片量的比重低於3%，自主生產成果仍有限。展望未來，中國記憶體產業仍需克服良率、機台建置及IP相關限制等挑戰，對整體DRAM供給產生明顯衝擊的確切時間點，仍需持續觀察。

DRAM記憶體半導體美光

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