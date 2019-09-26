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ARM與華為合作關係確立 台積電樂了

2019-09-26 11:48經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

全球矽智財巨擘ARM（安謀）在深圳舉行媒體溝通會中確認，與華為的合作關係將繼續下去，無論是當前的V8架構，或未來後續架構，都可向包括華為在內的中國客戶繼續授權的，此舉對華為高度依賴晶圓代工廠台積電而言，無疑是一大利多，華為未來在手機處理器、AI晶片、路由器晶片、5G基地台晶片、數據機晶片、資料中心處理器等合法取得授權，得以繼續在台積電生產，可預期明年5奈米上線，台積電市占率將獨霸全球。

目前全球主要手機處理器均採用ARM授權架構，華為也不例外，以上半年發布麒麟810採用即是ARM Cortex-A76及Cortex-A55架構，由於美國對華為限制禁令，近期發表首款5G晶片麒麟990繼續沿用先前提出Cortex-A76 CPU與Mali G76 GPU架構，而未採用ARM最新ARM Cortex-A77架構設計，一度被外界質疑，是否受限美方禁止出口實體清單影響，華為後來解釋因新架構功耗問題而未採用。

業界指出，美方對於華為限制令稍有鬆綁，除了有利於美國企業生意持續，也防止中國晶片產業自成一格、持續發展壯大，以手機晶片為例，若ARM終止與華為授權合作關係，未來華為將朝向RISC-V架構解決晶片設計授權問題，時間一久恐真斷絕對美方科技依賴，反而不利。

ARM授權關係確立，華為保守喊出未來兩年將發表6款晶片承諾將得以實現，未來華為在各領域將推出多款晶片，包括手機處理器麒麟系列、AI運算晶片昇騰、資料中心運算鯤鵬、路由器晶片凌霄、5G基地台晶片天罡、5G數據機晶片巴龍等，持續獲得ARM授權部分，未來投片於台積電無虞，隨著華為投片品項及數量之多，可預期明年台積電5奈米正式上線量產，即可通吃華為多款晶片生產，市占率隨即躍上全球第一。

台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片
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華為台積電Arm5G

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