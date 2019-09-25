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中石化回馬槍讓到手京華城飛了？興富發「輸了就是輸了」

聯電獲准100%併購日本三重富士通半導體 估10月1日完成

2019-09-25 21:02經濟日報 記者李孟珊╱即時報導

晶圓代工廠聯電（2303）今（25）日公告，已符合所有相關政府機構的成交條件獲得最終批准，購買與富士通半導體（FSL）所合資的12吋晶圓廠三重富士通半導體（MIFS）全部股權，最終交易金額為日幣544億元 (約合新台幣 156.83 億元)，完成併購日期於今年的10月1日。

在2014年，富士通半導體和聯電兩家公司達成協議，由聯電通過分階段逐步從富士通半導體取得MIFS的15.9%股權；富士通半導體現已獲准將剩餘84.1%的MIFS股份轉讓給聯電，收購剩餘股份最終的交易總金額為544億日元，MIFS成為聯電完全獨資的子公司後，將更名為United Semiconductor Japan Co., Ltd.(USJC)。

聯電去年6月董事會通過此併購案時，原預定以不超過日幣576.3億元的交易金額，取得 MIFS 所有股權，而最終交易金額低於原先預期，成功以日幣 544 億元 (約合新台幣 156.83 億元) 收購 MIFS 剩餘股份。

除MIFS股權投資之外，雙方更透過聯電40奈米技術的授權，以及在MIFS建置的40奈米邏輯生產線，進一步擴大彼此的合作夥伴關係；聯電共同總經理王石表示，這樁併購案結合了USJC世界級的生產品質標準和聯電員工數十年的豐富製造經驗、聯電的經濟規模及晶圓專工的專業技術，將達到雙贏的綜效。

聯電富士通

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