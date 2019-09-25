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陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

拓展日本市場 威潤10月前進日本汽車展

2019-09-25 20:02經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

威潤科技（6465）今（25）日表示，將於10月中前進日本，參加位於日本東京的汽車專業展會「TU-Automotive Japan」，首度展出專為車廠開發、適用於新車標配的車載資通訊終端產品Telematics Box（T-Box），期正式進軍B2B2C市場，推升營運成長。

威潤指出，搭載於一般轎車的T-Box除了具備WiFi熱點分享功能外，還能讀取車輛引擎相關數據及協定，車主僅需透過手機app操控，即可輕鬆於遠端進行車輛位置追蹤、引擎及車門開關、空調控制、喇叭及燈光控制、防盜系統啟動與油量管理等客製功能。T-Box也能提供車輛碰撞警示，並協助車主在緊急事件發生時，藉由緊急按鈕的啟動將車禍相關訊息即時發送至後台，大幅加快救援速度、降低事故所造成的人員傷亡。

威潤表示，去年底開始已掌握多個大型B2B2C客製化專案的機會，合作對象包括跨國車廠、日本知名機車製造商、北美車載診斷龍頭企業等。整體業務重心會逐步往裝機數量大、訂單能見度明朗的B2B2C專案方向移動，期能藉由業務型態及客戶結構的轉變帶動業績穩定走強。

TU-Automotive Japan為亞洲汽車及車聯網產業專業展會，與會者超過3成是世界級車廠、約2成是車廠一級供應商。威潤除了於展會中展出一系列車隊管理及資產管理專用的4G LTE衛星定位監控新品外，也將與北美知名通信服務營運商共同展出適用於一般轎車的高階車載T-Box服務方案，搶攻車廠商機。

4G

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