看好家庭應用將持續普及化 聯強推新款掃拖機器人

2019-09-25 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



聯強國際持續推動人工智慧(AI)終端應用，獨家代理的ECOVACS科沃斯機器人，以領先業界的AI技術，推出兩款採用高度人工智能的新款掃拖機器人，聯強國際資訊事業群總經理李建宗表示，掃拖機器人是大多數家庭第一台擁有的智能機器人，隨著新功能持續進化，掃拖機器人將成為AI導入家庭日常應用並普及化的第一個電子產品。

ECOVACS科沃斯機器人自上市以來，在亞太區創下每銷售3台掃地機器人，就有1台ECOVACS的佳績，以領先業界的技術，服務全球超過1500萬家庭。聯強國際自2018年開始與ECOVACS合作，主要看中其自主研發、自行製造生產，以及創新智能科技的能力。

隨著AI應用逐漸走入家庭，家事機器人的未來的發展空間不可小覷。聯強國際資訊事業群總經理李建宗指出，AI醞釀多年，但真正走入大部分家庭的第一個產品，非掃拖機器人莫屬。隨著人工智能與視覺識別技術導入，將使得掃拖機器人不僅擁有人工智能，還能夠透過物聯網達成更多任務，成為真正的家庭好幫手。

即日起正式在台灣推出2019年最新款的智能掃拖機器人DEEBOT OZMO 960與DEEBOT OZMO 920，前者具備人工智能與視覺識別技術，能自主識別家中地面纏擾機器人的障礙物，自行判別是否可以通過或迴避；後者則具備多樓層清掃地圖的記憶功能，啟動之後，可以透過環境感知技術判斷所處位置，立即對應記憶途徑中最佳效率的清掃路徑，更適合多樓層的透天厝住家以及辦公室商用空間使用。

ECOVACS 2019年於IFA柏林國際電子消費品展覽會奪得機器人規劃建圖技術創新金獎，奠定在自主清掃規劃的領先地位，從隨機清掃到自主思考全屋規劃清掃、智能建立家居地圖與手機操控等一系列業界領先的尖端技術，ECOVACS科沃斯掃地機器人以「服務全球家庭」為使命，期許未來將持續革新技術帶給消費者智慧新生活方式。