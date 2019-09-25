大宇資下半年拚成長 新手遊蓄勢待發

2019-09-25 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲研發商大宇資（6111）旗下《軒轅劍》遊戲IP授權給陸系遊戲大廠網易開發的《軒轅劍龍舞雲山》近期已敲定上市時程；市場推估，大宇資屆時可望獲得營運分潤，有助於本業獲利表現優於上半年。

大宇資因第4季營運有望出現轉機，今日股價不畏大盤疲軟，上漲3元，收117.5元，創近期波段高點，投信更連續加碼三個交易日，總計買超320張，獲得本土法人買盤力挺。

大宇資今年第2季營收1.13億元，季減51.2%、年減16.9%，稅後純益4.69億元，較今年首季稅後純益400萬元激增，每股純益9.74元，累計上半年每股純益達9.85元，較去年同期的1.01元大幅成長，但獲利成長主因來自認列子公司北京軟星與中手遊的資本利得，但按會計法則無法配息。

據悉，《軒轅劍龍舞雲山》由大宇資授權IP，並與網易《西游》系列開發團隊及《陰陽師》美術兩個團隊斥資2億元共同開發，遊戲內容以《軒轅劍三》與《軒轅劍三外傳：天之痕》世界觀為核心，還未推出就已受到玩家熱烈討論。

此外，由於去年大陸遊戲版號緊縮，因此該遊戲先在台港澳市場上市，雖然成績表現雖然一般，但仍持續貢獻大宇資獲利，而《軒轅劍》在大陸頗具知名度，因此網易內部均看好此遊戲能帶來豐厚的業績，加上網易擁有豐沛的通路資源，市場預料有助於新手遊上市後能取得好成績。