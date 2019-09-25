宏碁2020亞太區Predator電競聯盟大賽 總獎金40萬美元

2019-09-25 18:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



2020年宏碁亞太區Predator電競聯賽9月25日預賽開跑，將於台灣、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印度、香港、日本、澳洲、南韓、斯里蘭卡、越南、澳門、緬甸、蒙古及孟加拉等17個地區同步展開，來自這些國家職業與業餘玩家將在2020年2月於菲律賓馬尼拉SM亞洲購物中心體育館共同角逐高達四十萬美元的總獎池與最後的冠軍寶座。

宏碁2019年在泰國舉辦的亞太區Predator電競聯賽有來自16個區域3,530參與隊伍，是亞太區最大的品牌電競聯賽。宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，宏碁深耕電競市場，這幾年成功打造Predator League國際級電競賽事，提供選手們切磋戰技、實力發揮的舞台，今年更發表次世代電競平台Planet9，透過電競社群的力量，玩家可學習、組隊累積經驗，多元的發展觸角協助電競產業鏈更臻完備。

2018年1月宏碁在印尼成功舉辦第一屆亞太區Predator電競聯盟大賽，上千隊伍數、百萬互動參與人數及高達3億的接觸人次反映電競賽事在亞太區的熱度及成功、2019年2月第二屆賽事在泰國曼谷舉辦，擴大規模16個地區，即時觀看粉絲人數超過1萬人、線上觀看人數超過430萬人次，最高同時觀看收視人次超過12.3萬，表現出色，可預期第三屆2020年賽事將會再創高峰。