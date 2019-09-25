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宏捷科搶5G商機 加速二廠產能建置

2019-09-25 18:01經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

砷化鎵大廠宏捷科（8086）為全力鎖定5G市場商機，已計畫將加速產能建置，預計明年第4季時，二廠新產能將開出，屆時整體月產能將從原先的1萬片，擴增至1.3至1.5萬片，擴產幅度高達三成至五成。

宏捷科為砷化鎵代工廠，旗下以PA、WI-FI、VCSEL為主要三大產品線，目前最大客戶為立積，其次為絡達。由於中美貿易戰影響，目前許多陸系品牌廠開始去美化，讓晶圓代工端開始轉向穩懋、宏捷科等台系廠商，成為轉單效應下的受惠者。

法人指出，轉單效應將有助於宏捷科產品更加多元化，包括PA因5G需求而提升，目前該公司已有6至7個客戶，而WI-FI因新技術802.11ax趨勢興起，也有積會切入此一市場。

至於VCSEL主要應用在後鏡頭，據了解，宏捷科的VCSEL在今年起已大量出貨，上半年營收比重從2%大幅提升至15%，下半年有機會擴大至20%，主要客戶大多為智慧手機品牌，成為繼穩懋後，另一家有能力量產供貨VCSEL的砷化鎵代工廠。

此外，宏捷科產能規劃方面，現階段月產能在去瓶頸後，約可達1萬片，至今仍處於產能滿載狀態，為因應明年訂單可能大幅提升，目前正積極擴建二廠產能，估計明年第4季加入生產行列，整體月產能最高上看1.5萬片。

宏捷科日前公告7月稅後純益3,800萬元，年增138%，每股純益0.27元，年增145%，表現亮眼；宏捷科8月營收2.32億元，月增18.3%，為39個月新高。

法人表示，宏捷科上半年受美中貿易戰影響，業績表現低於去年同期，隨著近期5G需求起飛，出貨表現有增溫趨勢，預料下半年營運優於上半年。

宏捷科VCSEL砷化鎵

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