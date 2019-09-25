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工業局與賽靈思簽署AI人才培訓計畫 助台灣產業轉型

2019-09-25 17:56經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

為推動台灣智慧電子產業拓展創新應用市場，經濟部工業局今（25）日舉辦「創新前瞻領導人才研習計畫開訓典禮暨Xilinx培訓合作簽約典禮」，宣布108年度創新前瞻領導人才研習正式啟動，並宣布與全球最大的FPGA 廠商賽靈思(Xilinx)簽署人工智慧(AI)人才培訓合作計畫，帶動產業結盟合作，協助企業進行轉型。

工業局智慧電子學院辦理「創新前瞻領導人才研習計畫」至今邁入第10年，歷年邀集研華、光寶、西門子、NVIDIA、IBM、TI、AWS等國內外指標大廠及台大、成大、清大與工研院、資策會等，總計近100位CEO及CTO層級企業及學研專家，分享智慧電子領域前瞻視野與成功經驗。　

工業局歷年來成功促成瑞昱、聯發科、矽品、華東、華泰、群聯、為昇科、華碩、廣達等，超過百家企業近500位主管人才投入創新研習，透過產業鏈菁英共同研習交流，激發創新思維及合作機會，輔導產業創新計畫及催生新企業與新事業部，協助產業提升跨領域應用技術實力。

經濟部工業局電資組副組長呂正欽表示，深化產業研發能量及活絡創新人才，皆是帶動半導體及相關產業轉型與躍升的關鍵。「創新前瞻領導人才研習計畫」聚焦策略性扶植之主軸，探討智慧電子產業新興領域應用趨勢，深耕系統應用技術，更結合海內外成功實務參訪，藉由實地觀摩帶動產業結盟合作，包括赴日本東京TDK、富士通及湯淺商事等企業；國內台達電子研發中心、台大機器人中心及友嘉集團等。透過此研習計畫所搭建之交流平台，凝聚企業發揮產業價值鏈能量，使台灣在下一波智慧革命中，取得優勢及先機，再創產業高峰。

資策會執行長卓政宏認為，未來數位轉型之關鍵領域包含人工智慧(AI)、區塊鏈(Block chain)、雲端(Cloud)、大數據分析(Data)、邊緣運算(Edge Computing)及5G，當這些技術發展趨近成熟，彼此整合應用，便可發揮最大能量。

資策會地方創生服務處處長洪毓祥指出，數位轉型是當務之急，而如何運用數位新科技與現有系統整合，發揮戰力，即是企業一大挑戰。資策會作為「數位轉型的化育者」，期盼藉此研習計畫，聚焦市場預期快速成長之熱門領域，匯集重要國內外業者，探討智慧科技創新應用策略，共同加速協助產業的數位轉型。

資策會經濟部人工智慧

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