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聯電獲准併購日本三重富士通半導體100%股權 10月1日完成

2019-09-25 17:33經濟日報 記者簡永祥╱即時報導

聯電今（25）日宣布，該公司已符合所有相關政府機構的成交條件而獲得最終批准，購買與富士通半導體（FSL）所合資的12吋晶圓廠三重富士通半導體 (MIFS) 全部的股權，完成併購的日期訂10月1日。

富士通半導體（FSL）和聯電(UMC) 兩家公司於2014年達成協議，由聯電通過分階段逐步從FSL取得MIFS 15.9%的股權；FSL現已獲准將剩餘84.1% MIFS的股份轉讓給聯華電子，收購剩餘股份最終的交易總金額為544億日圓。MIFS成為聯電完全獨資的子公司後，將更名為United Semiconductor Japan Co.，Ltd。（USJC）。

FSL和聯電除了MIFS股權投資外，雙方更透過聯華電子40奈米技術的授權，以及於MIFS建置40奈米邏輯生產線，進一步擴大彼此的合作夥伴關係。

經過多年的合作營運，有鑑於聯電為半導體領先業界的晶圓專工廠，廣闊的客戶組合、先進的製造能力和廣泛的產品技術，雙方一致肯定將MIFS整合至聯華電子旗下，可將其潛力發揮到最大，提高在日本半導體業的競爭力，同時有助於鞏固聯電業務根基，為聯電的利害關係人創造最高的價值。

聯電共同總經理王石表示，這樁併購案結合USJC世界級的生產品質標準和聯電員工數十年的豐富製造經驗、聯電的經濟規模及晶圓專工的專業技術，將達到雙贏的綜效，可為新的及現有的日本客戶提供更強有力的支持。同時，聯電的全球客戶也將可充分運用日本的12吋晶圓廠。

王石進一步指出，USJC的加入，正符合聯電布局亞太12吋廠生產基地產能多元化的策略。展望未來，聯電將持續專注在特殊製程技術上的優勢，通過內部和外部對擴張機會的評估，尋求與此策略相符的成長機會。

聯電富士通

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