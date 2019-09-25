龔明鑫：AI各路英雄匯聚林口 亞洲最大AI聚落明年成型

2019-09-25 17:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



行政院政委龔明鑫今（25）日表示，放眼2030年，單在亞洲，人工智慧（AI）產業的經濟價值預估可達新台幣90兆元，而我國在物聯網（IoT）時代，更具備發展利基，散落台灣各地的AI產業軟硬人才與團隊，最快明年將匯聚於林口社會住宅的「林口新創園」，形成亞洲最大AI聚落。

龔明鑫表示，台灣在過去在資訊科技（IT）產業，在個人電腦（PC）世代由於是以硬體為主，扮演較多角色，不過到了行動通訊世代，因為應用多在雲端，台灣的角色就比較弱化，如今到了IoT時代，「雲」要與「端」

連結，「端」正好是台灣的強項。

龔明鑫指出，AI被視為是第四次產業革命，而在AI世代又使得雲端回到應用端後有更好發展，這是台灣很大的發展契機，普遍預估放眼2030年，單是在亞洲地區，整體AI產業的經濟價值就高達90兆元，因此台灣值得努力，以取得這塊商機。

台灣在AI時代有三大發展利基，第一為運算能力，因為台灣在伺服器、晶片等硬體製造領域很強，而AI需要運算、分析大量資訊，台灣在有完整的製造業產業鍊，因此可以發展智慧製造、智慧工廠，以及在智慧醫療方面，台灣有包括健保資料，以及智慧城市、智慧交通、智慧農業等。

龔明鑫指出，台灣不只在半導體等製造面向上很強，在資料領域也比他國完整、精確，這樣讓台灣的企業界，都相當期待AI的發展，包括AI實驗室創辦人杜奕瑾、台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋的團隊，都已經回來並且進駐林口新創園。

龔明鑫舉例，例如台灣人工智慧學校也與經濟部合作，把國營事業釋放出來，作為AI的示範應用試驗場域，再讓團隊將技術帶回公司；政府也成立「AI on Chip示範計畫籌備小組」，要將原本台灣就有的強項的晶片，再強上加強，進行AI異質整合、AI系統軟硬整合。

龔明鑫也強調，透過AI與5G的連結，將可以搜集到更多資料，兩者串連起來將可提供更好試驗場域與適用領域。因此，政府希望結合各股能量，成立亞洲最大AI聚落，座落於林口新創園，經濟部向內政部爭取林口社宅其中三棟，其中一棟將作為AI Hub。