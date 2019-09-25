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蘋果降價 市調：明年全球智慧手錶出貨量將達8,000萬支

2019-09-25 15:46經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，2019年全球智慧手錶出貨量預估將達6,263萬支，2020年受到Apple調降舊款Apple Watch售價帶動，加上各品牌推出智慧手錶積極度提升，出貨量預計將來到8,055萬支，年成長28.6%；而Apple Watch的出貨量也將從2019年的2,790萬支成長到2020年的3,400萬支，年增長率達21.8%。

觀察智慧手錶市場成長主因，拓墣分析師蔡卓卲指出，Apple Watch自第二代產品推出後，出貨量快速成長，成為市占率最高的廠商，原因除了Apple積極發展智慧手錶產品之外，Series 1產品的降價也是一個重要因素。另一方面，隨著最新一代Apple Watch的推出與Apple Watch Series 3的降價，以及更多品牌與產品投入智慧手錶市場，帶動未來整體市場的成長動能，預估2022年智慧手錶將正式突破1億支關卡，總量來到1.13億支。

蔡卓卲表示，雖然智慧手錶上尚未出現吸引消費者的殺手級應用，但從各種生理資訊感測到各類生活功能，已具備不少有價值的功能。因此，近年來產品發展的重點在於提高消費者嘗試的意願，而非提供大量新功能與零組件的搭載。在這個情況下入門款產品即成為銷售關鍵，而這也是新款Apple Watch Series 5的硬體規格與Series 4差異並不大，同時保留Series 3作為入門款產品的原因。

此外，在智慧手機等產品成長停滯的情況下，品牌的目光開始轉向其他具備成長潛力的產品，如智慧手錶、真藍牙無線耳機等穿戴裝置就成為廠商嘗試發展的重點。隨著華為、三星、小米等既有廠商持續推出更多新款手錶產品，其他諸如OPPO、vivo、Google等更多品牌廠商也可能嘗試踏入這塊市場，2020年的非蘋智慧手錶預估年成長率將達34%，整體市占版圖也將隨之變動。

智慧手錶AppleApple Watch

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