親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

彈劾川普正式宣戰：「烏克蘭門」醜聞與民主黨怎麼了？

研調估明年智慧表出貨年增28.6% Apple Watch年增21.8%

2019-09-25 14:22經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

蘋果公司本月展示Series 5 Apple Watch。歐新社
蘋果公司本月展示Series 5 Apple Watch。歐新社
分享

TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，今年全球智慧手表出貨量預估將達6,263萬支，2020年受到Apple調降舊款Apple Watch售價帶動，加上各品牌推出智慧手表積極度提升，出貨量預計將達8,055萬支，年增28.6%；Apple Watch出貨量也將從今年2,790萬支增至2020年3,400萬支，年增21.8%。

觀察智慧手表市場成長主因，拓墣分析師蔡卓卲指出，Apple Watch自第二代產品推出後，出貨量快速成長，成為市占率最高的廠商，原因除了Apple積極發展智慧手表產品之外，Series 1產品的降價也是一個重要因素。

另一方面，隨著最新一代Apple Watch的推出與Apple Watch Series 3的降價，以及更多品牌與產品投入智慧手表市場，帶動未來整體市場的成長動能，預估2022年智慧手表將正式突破1億支關卡，總量達1.13億支。

蔡卓卲表示，雖然智慧手表上尚未出現吸引消費者的殺手級應用，但從各種生理資訊感測到各類生活功能，已具備不少有價值的功能。因此，近年來產品發展的重點在於提高消費者嘗試的意願，而非提供大量新功能與零組件的搭載。

他說，在這個情況下入門款產品即成為銷售關鍵，這也是新款Apple Watch Series 5的硬體規格與Series 4差異並不大，同時保留Series 3作為入門款產品的原因。

此外，在智慧手機等產品成長停滯的情況下，品牌的目光開始轉向其他具備成長潛力的產品，例如智慧手表、真藍牙無線耳機等穿戴裝置就成為廠商嘗試發展的重點。

隨著華為、三星、小米等既有廠商持續推出更多新款手表產品，其他包括OPPO、Vivo、Google等更多品牌廠商也可能嘗試踏入這塊市場，2020年的非蘋智慧手表預估年成長率將達34%，整體市占版圖也將隨著變動。

AppleApple Watch

相關新聞

大不如小...面板廠商兩樣情

2019-09-25 00:34

蘋果新款Mac Pro 續留德州組裝

2019-09-25 00:31

東貝駁斥財務吃緊 強調付息正常

2019-09-25 00:26

高通：已恢復供貨華為 將盡最大努力支持

2019-09-25 00:21

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20

科技論壇／王興：5G掀第四次工業革命

2019-09-24 23:59

財經觀點／規畫5G 企業要專網不用專頻

2019-09-24 23:55

看好企業轉型需求 Google強攻台灣雲端業務

2019-09-24 23:33

熱門文章

習近平視察鄭煤機 謝金河感歎：台灣竟這樣忽視製造業！

2019-09-24 15:45

銀行局證實 永豐金「吹哨者」張晉源遭停職、照領薪資

2019-09-24 19:32

高通：已恢復供貨華為 將盡最大努力支持

2019-09-25 00:21

東貝駁斥財務吃緊 強調付息正常

2019-09-25 00:26

勸誘民眾借錢買保單？金管會祭四措施防堵

2019-09-24 17:56

高通：已向華為重啟供貨 將盡最大努力支持

2019-09-24 16:45

疑涉獨身貴族掏空案 德信證前董座三年不得回證券圈

2019-09-24 18:36

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top