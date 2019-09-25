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陸廠長期殺價競爭 台LED廠走向利基市場腳步只能加快

2019-09-25 11:35經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED封裝廠東貝（2499）傳財務吃緊，讓台灣LED廠長期以來受到陸廠極力殺價競爭，重創營運的情況再受到市場關注，市場人士表示，這已是多年的問題，透過東貝財務情況，只能建議台廠，走向利基型市場的腳步要持續加快了。

台灣LED廠早年也曾風光一時，不過，在陸廠挾龐大的政府資金奧援，再對台廠大動作挖角人才之後，等到陸廠的LED廠建立之後，由於具較大市場規模，再加上中國政府強力補貼，價格殺到成本之下搶攻市場也在所不惜，這樣的流血競爭搶市，使得台灣LED廠近七、八年來，只要過去鎖定照明市場的台灣LED廠，無一倖免，幾乎都曾出現年度虧損。

不過，台灣LED廠早已知道，市場在紅色供應鏈切入之後，過去的榮景應該是回不來了，各廠也紛紛積極調整營運方向，只是要調整營運方向、要做出和陸廠的差異化，談何容易，部分廠商近幾年來有轉向感測市場、小眾的植物照明、特殊照明市場等，轉向利基型市場的成效才剛開始顯現。

近幾年來，台LED廠紛紛致力降低照明的營運比重，但由於照明產品多數是台廠的起家產品線，雖然賠錢出貨，但仍可以貢獻營收及營運規模，維持產線運作，但業者認為，未來台廠在維持營運規模及產品轉向速度之間取得平衡之外，可能必需加快轉型腳步，否則一旦拖累財務體質，營運轉型的計畫也可能受到影響。

LED東貝營收

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