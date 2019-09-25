打造「韌性」城市 宏碁通信推出智慧水城市解決方案

2019-09-25 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁旗下專做商用物聯網（Business IOT）解決方案的宏碁通信公司，在26日於台北登場的「台灣國際水週」（TIWW）展覽中，發表一系列以「韌性城市」（Resilient City）為目標的智慧水城市解決方案。

宏碁通信公司總經理薄占平表示，「韌性城市」代表城市在經外力後有足夠的容受力、恢復力以維持主要城市架構與功能。宏碁通信很高興能以堅實的物聯網技術與智慧城市願景，打造出「智慧水城市」解決方案，除了能提升台灣環境水準外，更希望放眼全球，輸出解決方案到有需要的國家。

隨著地球暖化日益嚴重，海水溫度上升大幅增加暴雨機率，每逢大雨來臨，城市淹水的狀況就屢見不鮮，經濟部水利署對此更於107年推動水利法修正，新增逕流分擔與出流管制，希望解決淹水問題。而隨著物聯網技術越趨成熟，河川、溪流、滯洪池、下水道的狀況，可透過不同的感測器架設，掌握流量、流速、水位、水壓等即時資訊；以便各級政府隨時掌握水情資訊，盼能提早做出逕流分擔的相關決策和佈署；然而相關的建構卻受限於成本、通信品質、資料安全等問題而無法大量的布建。

對此，宏碁通信提出以智慧連接（Smart Connection）架構為基礎的智慧水城市解決方案，除能降低營運成本、加強通信品質外，更能增強資料安全性；此外，宏碁通信也提出「智慧雨水網」概念，整合城市內的各個雨水滯洪設備，如景觀湖、地下滯洪池、雨水下水道、建築物的筏基等結構，有效串接與規劃性調控，進而讓大雨來臨時，達到有效的逕流分擔，除能減少淹水外，也讓城市在大雨過後能快速恢復，達到韌性城市的目標。