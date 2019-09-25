親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
冠德捷運公園宅

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

「朋友圈炫富」產業鏈 開跑車、住豪宅不用5元

打造「韌性」城市 宏碁通信推出智慧水城市解決方案

2019-09-25 11:33經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

宏碁旗下專做商用物聯網（Business IOT）解決方案的宏碁通信公司，在26日於台北登場的「台灣國際水週」（TIWW）展覽中，發表一系列以「韌性城市」（Resilient City）為目標的智慧水城市解決方案。

宏碁通信公司總經理薄占平表示，「韌性城市」代表城市在經外力後有足夠的容受力、恢復力以維持主要城市架構與功能。宏碁通信很高興能以堅實的物聯網技術與智慧城市願景，打造出「智慧水城市」解決方案，除了能提升台灣環境水準外，更希望放眼全球，輸出解決方案到有需要的國家。

隨著地球暖化日益嚴重，海水溫度上升大幅增加暴雨機率，每逢大雨來臨，城市淹水的狀況就屢見不鮮，經濟部水利署對此更於107年推動水利法修正，新增逕流分擔與出流管制，希望解決淹水問題。而隨著物聯網技術越趨成熟，河川、溪流、滯洪池、下水道的狀況，可透過不同的感測器架設，掌握流量、流速、水位、水壓等即時資訊；以便各級政府隨時掌握水情資訊，盼能提早做出逕流分擔的相關決策和佈署；然而相關的建構卻受限於成本、通信品質、資料安全等問題而無法大量的布建。

對此，宏碁通信提出以智慧連接（Smart Connection）架構為基礎的智慧水城市解決方案，除能降低營運成本、加強通信品質外，更能增強資料安全性；此外，宏碁通信也提出「智慧雨水網」概念，整合城市內的各個雨水滯洪設備，如景觀湖、地下滯洪池、雨水下水道、建築物的筏基等結構，有效串接與規劃性調控，進而讓大雨來臨時，達到有效的逕流分擔，除能減少淹水外，也讓城市在大雨過後能快速恢復，達到韌性城市的目標。

宏碁物聯網淹水智慧城市暖化

相關新聞

大不如小...面板廠商兩樣情

2019-09-25 00:34

蘋果新款Mac Pro 續留德州組裝

2019-09-25 00:31

東貝傳財務吃緊 申請紓困

2019-09-25 00:26

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20

科技論壇／王興：5G掀第四次工業革命

2019-09-24 23:59

財經觀點／規畫5G 企業要專網不用專頻

2019-09-24 23:55

看好企業轉型需求 Google強攻台灣雲端業務

2019-09-24 23:33

亞馬遜、微軟 積極卡位台灣雲端商機

2019-09-24 23:25

矽智財夥伴獎 力旺十度上榜

2019-09-24 23:24

台積今年認購2億度綠電

2019-09-24 23:24

雙A拚買氣 競推新品

2019-09-24 23:20

技嘉否認總座異動

2019-09-24 23:20

祥碩打入華為供應鏈 營運動能大增

2019-09-24 23:19

華為Mate 30將開賣 台廠樂

2019-09-24 23:19

晶睿推新品 一箭雙鵰

2019-09-24 23:19

小米攻5G 聯發科沾光

2019-09-24 23:19

英業達 砸20億元擴產

2019-09-24 23:18

明年下半年推5G 徐旭東：資訊儲存量增10倍以上

2019-09-24 14:39

SEMI：半導體景氣明年回升

2019-09-24 14:19

友通結盟羅昇 攻品牌代理

2019-09-24 14:19

台積電產能爆發 昇陽半獲再生晶圓追加訂單

2019-09-24 14:18

台積電產能爆滿 昇陽半再獲再生晶圓追加訂單

2019-09-24 11:32

媒體巨擘挾獨佔內容進軍OTT市場 Netflix獨大地位難再

2019-09-24 10:12

全球遊戲玩家支持者 微星科技從轉型獲得品牌生命力

2019-09-24 10:04

Mac Pro台系鏈 可豁免關稅

2019-09-25 00:26

永續經營大立光 林恩平家族再轉讓1萬餘張持股

2019-09-24 22:51

高通：已向華為重啟供貨 將盡最大努力支持

2019-09-24 16:45

高階需求帶動 面板雙虎夯

2019-09-24 14:19
看更多

熱門文章

習近平視察鄭煤機 謝金河感歎：台灣竟這樣忽視製造業！

2019-09-24 15:45

銀行局證實 永豐金「吹哨者」張晉源遭停職、照領薪資

2019-09-24 19:32

高通：已恢復供貨華為 將盡最大努力支持

2019-09-25 00:21

東貝傳財務吃緊 申請紓困

2019-09-25 00:26

勸誘民眾借錢買保單？金管會祭四措施防堵

2019-09-24 17:56

高通：已向華為重啟供貨 將盡最大努力支持

2019-09-24 16:45

疑涉獨身貴族掏空案 德信證前董座三年不得回證券圈

2019-09-24 18:36

私菸案效應／信用卡臨時調高額度 銀行嚴管

2019-09-25 00:43

借錢買保單 金管會嚴管

2019-09-24 23:46

漢翔高教機 拚量產外銷

2019-09-24 23:26

女生比男生有退休準備意識 最愛這檔老牌基金

2019-09-24 20:37

大不如小...面板廠商兩樣情

2019-09-25 00:34

英業達投資20億元 擴增台灣產能

2019-09-24 21:35

台積電產能爆發 昇陽半獲再生晶圓追加訂單

2019-09-24 14:18

永續經營大立光 林恩平家族再轉讓1萬餘張持股

2019-09-24 22:51

勞保家屬喪葬津貼 戶政機關可一併申請

2019-09-24 14:19

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20

子公司投資獨身貴族虧損 金管會處分德信證董總等八人

2019-09-24 18:46

漢翔新機亮相 劍指東南亞

2019-09-24 14:19

運用金融情資追稅 2017年來補稅加罰逾6億

2019-09-24 22:10

大同市場派出招 揪團開股臨會

2019-09-24 23:31

永居外籍人士適用新制 雇主應申報提繳6%勞退

2019-09-24 14:12

財部防制洗錢 三路圍堵

2019-09-24 23:10

刷卡額度臨時調高 難了

2019-09-24 23:44

女王復仇記》4年前一場背叛，如何讓小布廠登上「紡織業奧斯卡」？

2019-09-24 16:19

吹哨者挨告 張晋源在臉書發起一小時回顧活動反擊

2019-09-24 18:37

明年下半年推5G 徐旭東：資訊儲存量增10倍以上

2019-09-24 14:39

用電大戶條款 延後上路

2019-09-24 23:27

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

賣長者保單 將擴大錄音錄影

2019-09-25 00:39

Mac Pro台系鏈 可豁免關稅

2019-09-25 00:26

外幣保單商品 持續降溫

2019-09-24 23:47

海外醫療費用大不同 善用旅平險轉嫁風險

2019-09-24 12:31

有線電視斷訊調處 破局

2019-09-25 00:29

高階需求帶動 面板雙虎夯

2019-09-24 14:19

前九月洗錢防制金融情資案件 補稅加罰近2億元

2019-09-24 18:46

永豐金吹哨者遭停職 顧立雄：將了解是否為不利處分

2019-09-25 09:36

小米攻5G 聯發科沾光

2019-09-24 23:19

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

祥碩打入華為供應鏈 營運動能大增

2019-09-24 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top