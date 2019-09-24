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英業達投資20億元 擴增台灣產能

2019-09-24 21:35經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

英業達今日公告，將在今明兩年投資20億元，在台灣購置新的廠房與設備，以因應部分生產線移回台灣的需求，該公司之前已規劃將三成筆電產能移回台灣，以因應美中貿易戰的關稅問題，另外，該公司也在捷克租用新的廠房，以因應伺服器等新生意的需求，可以看出未來歐洲事業將持續成長。

英業達表示，在台灣擴產的資金來源，是自有營運資金與海外公司盈餘匯回，今天公告投資的20億元，是因應美中貿易戰筆電在台灣生產線的產能測試新設備，以及廠房的增建。

另外，因應歐洲伺服器等新事業，英業達原來承租的捷克廠房不夠用，因此，也公告將租用一個更大的廠房，來因應歐洲事業發展的需要。

英業達桃園廠之前就有筆電產能，並占整體筆電產能的10%，因應美中貿易戰，將提高至30%，預期未來幾個月，都會移轉產能，至於該公司的智慧裝置產品部分產能，則移到馬來西亞生產。

英業達董事長卓桐華之前說，該公司伺服器在美國與中國都占據最絕佳的位置，全球前三大伺服器品牌DHL（戴爾、惠普與聯想），英業達都是第一供應商，而且在這三家品牌供貨比重超過50%。至於占整體伺服器市場30%的資料中心伺服器，英業達的占比也相當不錯，大陸的BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）都是英業達客戶，華為伺服器剛開始，而且大陸很多二線雲服務供應商，也是該公司的客戶。

英業達2019年8月營收414.04億元，月減1.63%，年減16.98%，今年前八月營收3,261.6億元，年增0.44%。英業達表示，8月筆電出貨量160萬台，與7月相當，由於第2季提前拉貨，預期第3季筆電出貨量與第2季持平。

英業達指出，2019第3季將是全年筆電出貨高點，第3季伺服器出貨可能也持平，智慧裝置出貨量小幅增長，第4季因加徵關稅因素，預期營運會較第3季下滑。

英業達筆電

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