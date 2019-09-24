網通族群抗震 掌多頭人氣大旗

2019-09-24 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 盧宏奇 ╱即時報導



台股今（24）日持續狹幅整理，多方力守5日線支撐，盤面法人作帳、結帳動作交替，近期漲幅相對較小的建漢（3062）、智邦等網通設備族群，重新獲得短多點火，股價逆勢抗震。

美國公佈Markit製造業PMI為51.0，優於市場預期，美股漲跌互見，但德、法製造業與服務業數據疲弱，衝擊股市下跌逾1%，台股今日在外資連14日買超下，指數在平盤附近狹幅震盪，終場小跌1點，收10,918點，成交值1,090億元。

盤面中小型股良性輪動，股王大立光拉回，壓抑高價股上攻氣勢，印刷電路板（PCB）、功率放大器（PA）、散熱等漲多股也遭到空方打壓，但遊戲、風力發電、電競，以及網通設備等基期相對較低族群，重獲買盤青睞，股價逆勢收紅。鴻海集團旗下建漢在法說中透露，因應美中貿易戰，越南新廠已開始出貨，稼動率高達九成，未來不排除持續擴充產能，激勵今日股價強攻漲停，同為鴻家軍的網通廠台揚同步反彈，終場上揚2.75%。

日前股價剛創下178元歷史天價的智邦，雖然在法說會後短線利多出盡，但外資籌碼並未明顯鬆動，隨新產能陸續開出，業績可望逐步走高，公司也不排除進一步評估擴廠計畫，添增未來營運動能。

法人表示，台股已進入今年前兩波套牢區，出現獲利及解套雙重賣壓難免，由於成交值並未持續放大，籌碼穩定度降低，建議將5 日線當作短線多空強弱依據，在沒有連續性中長紅或中長黑前，勿須預設立場，持股可逢高汰弱留強，操作切忌追高殺低。