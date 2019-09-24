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高通：已向華為重啟供貨 將盡最大努力支持

2019-09-24 16:45聯合報 記者林則宏╱即時報導

高通執行長莫蘭科夫表示，高通已向華為重啟供貨，並一直想辦法未來能持續供貨。圖為華...
高通執行長莫蘭科夫表示，高通已向華為重啟供貨，並一直想辦法未來能持續供貨。圖為華為日前發表的最新款手機Mate 30。（路透）
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據大陸《財新網》報導，高通執行長莫蘭科夫（Steve Mollenkopf）美國時間23日表示，高通已經向華為重啟供貨，並一直想辦法未來能持續供貨。他強調，高通將盡最大努力支援在中國的客戶。即使在華為面臨監管層面的問題時，高通也一直在努力確保盡可能為華為提供最好的支持。

莫蘭科夫稱，自己在中國投入了大量的時間，不僅是因為中國對高通來說是非常重要的市場，同樣也因為手機行業供應鏈上越來越多環節的合作夥伴也位於中國。

他指出，現在不管對高通，還是中美兩國來說，都處於一個重要的時刻，尤其是當下全球都在推動5G部署。

美國商務部在今年5月16日正式對華為實施出口管制，導致美國供應商必須中斷與華為暫停合作。華為之後獲得短期臨時許可，但來自美國的供應仍受到限制。

報導稱，全球最大的FPGA（可程式化邏輯閘陣列）廠商賽靈思也已恢復了部分供應，但主要是28奈米或更舊的產品，且非5G應用相關。華為9月新發布的Mate 30系列也未預裝Google服務。

莫蘭科夫說，「高通一直努力確保能延續一直以來的合作夥伴關係，並希望貿易摩擦不要危及這些關係。」他表示，其實並沒有人真正知道貿易摩擦會持續多久，高通也無從得知。高通一直大力支持中國的5G商用部署，並確保其進展順利，這些活動並不會受到貿易摩擦的影響。

莫蘭科夫認為，中國在5G時代已經走在了前列，尤其體現在第一年部署的基站數量上。

高通華為5G

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