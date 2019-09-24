AI助攻！前線防疫員揪登革熱孳生源

2019-09-24 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



AI成為打擊登革熱助力！工研院AIdea人工智慧共創平台與衛生福利部疾病管制署合作，舉辦「尋找病媒蚊孳生源—積水容器影像辨識競賽」。各方AI好手在歷經數個月奮戰後，今在2019電機電子工程師學會（IEEE）影像處理會議（ICIP）大會競賽舉辦頒獎典禮，由清華大學包辦前三名，提出積水容器影像辨識的最佳AI演算技術。

夏天是登革熱的好發季節，社區中的積水容器容易成為病媒蚊孳生源，引爆登革熱疫情。衛生局需派員以人工辨識方式稽查各住家、社區及髒亂地點是否有積水容器，但容器種類及察查地點眾多，往往耗費大量人力與時間。

為提高積水容器稽查效率，疾管署與工研院AIdea人工智慧共創平台合作出題，運用AI人工智慧進行影像物件偵測，讓第一線防疫人員藉由影像或是視訊提醒其積水容器的位置，提高稽查效率，並降低人力、時間成本。

工研院巨資中心執行長馮文生表示，工研院的人工智慧共創平台AIdea匯集國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，目前有超過3200位的AI解題會員致力於協助產業、政府機關導入AI，讓AI應用遍地開花。此次「積水容器影像辨識競賽」由疾管署提供台灣各地具積水容器場景之標註資料；工研院從原始數據中釐清議題、將「積水容器影像辨識競賽」放上競賽平台。

自今年4月上架AIdea以來，共有34組來自台、中、德、韓等國內外大專院校的AI團隊共襄盛舉，工研院評選出最佳的前三名解題好手，分別是清大資工系的許煜正、清大通訊所的何尚營，與清大資工系的許博皓，獲獎者運用AI演算技術，成功比對出瓶、罐、碗、盆、桶、塑膠袋、帆布、廢輪胎、廢馬桶、水塔等13項易出現積水的容器，並能精確標註出容器的位置。

此次「積水容器影像辨識競賽」正是鏈結官學研AI能量的最佳典範，未來也歡迎各界多加利用此平台，凡舉辦AI競賽、參與AI議題解題、提供產業資料尋求AI應用解決方案等。

疾管署署長周志浩表示，當今全球有半數人口處於登革熱的危機之下，台灣也不例外，過去為降低登革熱病例數，曾頻繁實施噴藥作業，但滅蚊效果有限。