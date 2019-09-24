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AI助攻！前線防疫員揪登革熱孳生源

2019-09-24 15:11經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

AI成為打擊登革熱助力！工研院AIdea人工智慧共創平台與衛生福利部疾病管制署合作，舉辦「尋找病媒蚊孳生源—積水容器影像辨識競賽」。各方AI好手在歷經數個月奮戰後，今在2019電機電子工程師學會（IEEE）影像處理會議（ICIP）大會競賽舉辦頒獎典禮，由清華大學包辦前三名，提出積水容器影像辨識的最佳AI演算技術。

夏天是登革熱的好發季節，社區中的積水容器容易成為病媒蚊孳生源，引爆登革熱疫情。衛生局需派員以人工辨識方式稽查各住家、社區及髒亂地點是否有積水容器，但容器種類及察查地點眾多，往往耗費大量人力與時間。

為提高積水容器稽查效率，疾管署與工研院AIdea人工智慧共創平台合作出題，運用AI人工智慧進行影像物件偵測，讓第一線防疫人員藉由影像或是視訊提醒其積水容器的位置，提高稽查效率，並降低人力、時間成本。

工研院巨資中心執行長馮文生表示，工研院的人工智慧共創平台AIdea匯集國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，目前有超過3200位的AI解題會員致力於協助產業、政府機關導入AI，讓AI應用遍地開花。此次「積水容器影像辨識競賽」由疾管署提供台灣各地具積水容器場景之標註資料；工研院從原始數據中釐清議題、將「積水容器影像辨識競賽」放上競賽平台。

自今年4月上架AIdea以來，共有34組來自台、中、德、韓等國內外大專院校的AI團隊共襄盛舉，工研院評選出最佳的前三名解題好手，分別是清大資工系的許煜正、清大通訊所的何尚營，與清大資工系的許博皓，獲獎者運用AI演算技術，成功比對出瓶、罐、碗、盆、桶、塑膠袋、帆布、廢輪胎、廢馬桶、水塔等13項易出現積水的容器，並能精確標註出容器的位置。

此次「積水容器影像辨識競賽」正是鏈結官學研AI能量的最佳典範，未來也歡迎各界多加利用此平台，凡舉辦AI競賽、參與AI議題解題、提供產業資料尋求AI應用解決方案等。

疾管署署長周志浩表示，當今全球有半數人口處於登革熱的危機之下，台灣也不例外，過去為降低登革熱病例數，曾頻繁實施噴藥作業，但滅蚊效果有限。

因此能有效動員清理社區的病媒蚊孳生源，才是持續控制登革熱疫情的關鍵。此次解題成果可有效提高第一線的防疫人員稽查社區積水容器的效率；未來更可望能發展成App，提高民眾清理居家周圍積水容器的防疫意識，也期許未來有更多的人才，能將AI技術導入傳染病的預防與控制。

工研院AIdea人工智慧工創平台與疾管署合辦「積水容器影像辨識競賽」，運用AI助...
工研院AIdea人工智慧工創平台與疾管署合辦「積水容器影像辨識競賽」，運用AI助第一線防疫員揪登革熱孳生源，由清華大學包辦前三名，提出積水容器影像辨識的最佳AI演算技術。左起工研院巨資中心執行長馮文生、疾管署署長周志浩、清大資工系許博皓、清大資工系許煜正、清大通訊所何尚營、交大電子系教授杭學鳴、台大電機系特聘教授陳宏銘。 圖／工研院提供
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登革熱工研院人工智慧

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